Los grandes atractivos para el Barça en el sorteo de la Champions

El camino hacia el Metropolitano arranca este jueves a las 18 horas con la composición de los partidos de la fase de liga de la Champions. El FC Barcelona conocerá a sus primeros ocho rivales en busca de la 'Orejona' en un sorteo con alicientes para el club catalán, que puede verse las caras con viejos conocidos, como Ferran Torres, Ronald Araujo o Cesc Fàbregas.

En el Bombo 1 se encuentra el bicampeón de Europa, el PSG de Luis Enrique y Ferran Torres. El preparador asturiano se ha medido cinco veces al Barça, con un balance favorable a los azulgranas de tres victorias y dos derrotas. Por su parte, el delantero de Foios podría verse las caras con sus excompañeros tras firmar por los parisinos el pasado 15 de agosto a cambio de 50 millones de euros.

Ronald Araujo se ha marchado cedido al Liverpool / X

En el bombo principal también se encuentra el Liverpool de Ronald Araújo. El uruguayo, que salió cedido con una opción de compra de 55 'kilos', podría jugar por primera vez contra el club catalán, tras formar parte de la disciplina azulgrana desde 2018. Por su parte, Rodri tiene opciones de regresar al estadio del Manchester City, donde conquistó la Champions y el Balón de Oro.

Karim Adeyemi, otra de las incorporaciones veraniegas, vivirá un sorteo especial. Su exequipo, el Borussia Dortmund, ha quedado encuadrado en el segundo cuenco, por lo que tiene opciones de enfrentarse al Barça en la presente edición de la Liga de Campeones. El jugador que ocupó su demarcación el curso pasado, Marcus Rashford, podría regresar al Spotify Camp Nou con la elástica del Manchester United, con quien ya sabe lo que es marcar en el templo catalán.

Arda Turan, entrenador del Shakhtar Donetsk / Art Service

En el Bombo 2 también se sitúa el PSV de Sergiño Dest o el Brujas de Jan Virgili, que salió del Mallorca rumbo a Bélgica este verano a cambio de 12 millones de euros. El Barça obtuvo un pellizco de 4,8 'kilos', pues mantenían el 40% de los derechos del jugador de Vilassar de Mar.

Por otro lado, en el tercer bombo se encuentra el Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst o Mika Mármol. El entrenador neerlandés, que pasó por el FC Barcelona como jugador entre 2003 y 2007, tiene opciones de medirse por primera vez contra el Barça como técnico, mientras que el defensa catalán, formado en La Masia, aterrizó en Róterdam este verano desde Las Palmas.

Touré Yaya, en el partido en el que el Slovan ganó por 1 a 2 al Mjallby sueco / PATRIC SODERSTROM

El Shakhtar Donetsk, que jugará sus partidos de local en Stamford Bridge, cuenta con el exazulgrana Arda Turán a los mandos, que también podría verse las caras por primera vez con el FC Barcelona como entrenador. El tercer cuenco lo cierran los turcos del Galatasaray, con Gundogan en sus filas, y el Fenerbahce de Nélson Semedo, del que proviene Dominik Livakovic, el último fichaje hasta la fecha.

Por último, en el bombo más débil, hay dos técnicos con pasado azulgrana que podrían jugar contra el club catalán por primera vez en partido oficial. Cesc Fàbregas, preparador del Como, en el que compite Álex Valle, ya se midió al Barça, pero fue en el Trofeo Joan Gamper de 2025. Por su parte, Yaya Touré, en su primera experiencia en los banquillos, ha clasificado al Slovan Bratislava por segunda vez en su historia para la Champions.