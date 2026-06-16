Un grande de la Premier se une a la puja por Casadó

Marc Casadó, como hemos explicado en SPORT, tiene decidido abandonar el Barça este verano. El centrocampista catalán, más culé que el palo de la bandera, se había resistido a ello, pero ha entendido que necesita jugar y que en el equipo azulgrana lo iba a hacer poco. Ya ha jugado menos de lo deseado esta última temporada y Hansi Flick fue sincero con él cuando ambos hablaron hace unas semanas. Su participación en el equipo todavía sería menor teniendo en cuenta que Bernal y Gavi ya están plenamente recuperados de sus respectivas lesiones.

Tras hablar con su entrenador, Casadó dio órdenes a su agente, Jorge Mendes, para que le buscase equipo. Varias son las ofertas que ha recibido y el de Sant Pere de Vilamajor sigue deshojando la margarita. Recibió una del fútbol turco que el jugador ya descartó, pero tiene otras propuestas con mayor o menor interés. Se ha hablado del Mónaco, del Atlético de Madrid y del Al Hilal, club con el que el Barça también negocia el fichaje de Joao Cancelo.

A todos estos equipos, se ha unido en las últimas horas el interés del Manchester United. Según explica 'The Sun', el canterano del Barça es un futbolista que agrada mucho a Michael Carrick, ya confirmado como entrenador del club de Old Trafford. Gusta Casadó por capacidad para recuperar balones y su buena capacidad para conectar con los atacantes.

Casadó tiene contrato con el Barça hasta el 30 de junio del 2028 y el Barça espera poder ingresar unos 20 millones de euros por él. En el club azulgrana, gustaría que la operación se concretase antes del 30 de junio, pues ayudaría en el cierre económico de la actual temporada. De todos modos, no aprietan al futbolista desde la dirección deportiva, entendiendo que Casadó debe meditar entre todas las ofertas que reciba Jorge Mendes y elegir la mejor opción. Al futbolista le gustaría continuar en el fútbol europeo, pero no descarta para nada aceptar una de las que le puedan llegar desde Arabia Saudí. Solo tiene 22 años y siempre podría regresar en unos años a Europa.