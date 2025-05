El gran vencedor de la final de la Champions

Ya está: PSG e Inter jugarán la final de la Champions. ¿Lo han merecido? Eso ya depende de la visión subjetiva de cada aficionado al fútbol. Desde el punto de vista de los 'gunners', el Arsenal no debe estar demasiado contento porque, sobre todo en el partido de vuelta, el disputado en París, el arbitraje fue, siendo generosos, sibilino. Pero mucho menos lo está la afición blaugrana, que considera directamente que lo que pasó en el Giuseppe Meazza fue "un atraco", el perpetrado por el polaco Szymon Marciniak, el del neceser del Real Madrid, y sus colaboradores necesarios en el VAR, Pol Van Boekel y Dennis Hingler.

Según el ex árbitro Xavier Estrada Fernández, quien eligió a esta pareja de holandeses para rearbitrar lo que decidía Szymon sobre el césped, fue el ex colegiado madrileño, Carlos Velasco Carballo. Lo hizo como uno de los responsables del VAR en la UEFA. Sus declaraciones son, siendo generosos, algo graves: "Está en el proyecto VAR desde el Mundial de Rusia, junto a Rosetti, que es el responsable del arbitraje en UEFA, se intentó engañar a la sociedad del 2021 cuando se dijo que abandonaba el CTA (Comité Técnico de Árbitros) para ir a UEFA cuando ya estaba dentro, entiendo que la gente se lo trague todo, pero las cosas hay que decirlas".

Todo esto puede parecer, cada uno es libre de opinar lo que quiera según la manipulación que ejerzan sobre él, que es anecdótico, pero poco a poco van conociéndose detalles de unas semifinales escandalosas desde el punto de vista arbitral. La designación de Marciniak, Van Boekel y Hingler fue toda una declaración de intenciones por parte de la UEFA o de, según Estrada Fernández, Velasco Carballo. Pero hay más, no se marchen todavía.

El triplete de 'Qatar Airways'

Intereses ocultos, en el fútbol, existen. Otra cosa es que estos intereses acaben convirtiéndose en hechos que afectan al buen y justo desarrollo de cada una de las competiciones que organizan FIFA, RFEF, LaLiga o, en este caso, la UEFA que preside Aleksander Ceferin. Pero existen realidades que son incontestables. Una de ellas es que PSG e Inter comparten patrocinador oficial. Sí, lo han adivinado, 'Qatar Airways'. La aerolínea asiática pone mucho dinero para satisfacer las arcas de ambos clubs.

Dembélé, jugador del PSG, luce 'Qatar Airways' / X

En el caso de los parisinos, obviamente, supone un porcentaje, directa o indirectamente, enorme porque esta empresa depende directamente de quienes son los propietarios de la entidad, el propio gobierno catarí. Además es el patrocinador principal de su camiseta. En el caso de los 'nerazzurri', el acuerdo arrancó en la temporada 23-24 y, a partir de esta temporada, el nombre de la aerolínea luce en las camisetas de entrenamiento de la primera plantilla, así como en el equipo de fútbol femenino y en el fútbol base.

Aleksander Ceferin firmó con 'Qatar Airways' hasta 2030 / SPORT

Pero lo realmente impactante, por lo menos desde el punto de vista de un observador neutral, es que también la UEFA tiene intereses muy serios, seriosísimos, en esta misma compañía. Tantos que, desde septiembre de 2024, es decir, esta misma temporada, la máxima competición de clubs a nivel europeo firmó con 'Qatar Airways' un acuerdo de patrocinio hasta 2030. 'Europa Press' comunicó en su día que "Qatar Airways llegó este jueves (19 de septiembre) a un acuerdo con la UEFA para convertirse hasta 2030 en Aerolínea Oficial de la Liga de Campeones, después de ya apoyar otras competiciones como las Eurocopas de 2020 y 2024, según un comunicado de la aerolínea asiática. EURO 2020 y la UEFA EURO 2024".

Lautaro Martínez, durante un entrenamiento con el Inter / SPORT

'Qatar Aiways' ya ha ganado la Champions

Así pues, y eso es una realidad incontestable, quien ya ha ganado la final de la Champions, por lo menos desde el punto comercial, de márqueting y publicitarios es, sin ningún genero de dudas, 'Qatar Airways', patrocinador de la competición y de los dos clubs que han alcanzado la final. Si lo han hecho de forma justa o no, eso ya depende de la mirada que cada aficionado al fútbol tenga sobre lo ocurrido en las semifinales, sobre todo en la que se disputó entre Barça e Inter. Pero insistimos, no se vayan todavía...

'Qatar Airways' ya animaba a sus dos clubs patrocinados antes de las semifinales / SPORT

Si ustedes vieron desde sus particulares televisores el encuentro entre italianos y catalanes en el Giuseppe Meazza, no encontrarán una imagen en la que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, pose junto al presidente del Barça, Joan Laporta, en el palco oficial del estadio. Todo hay que decirlo: el Inter, a través de su departamento de protocolo, invitó al máximo dirigente blaugrana, solo a él, a estar en el palco oficial. Laporta declinó la invitación porque consideró que debía vivir el partido junto al resto de la expedición directiva. Con los suyos. "Si no es ninguna descortesía, preferiría hacerlo así", les dijo. De ahí que todos ellos sufrieran los insultos y desconsideraciones por parte de la afición 'nerazzurri' que les rodeaba. Ceferin, por supuesto, sí disfrutó de la victoria interista desde la zona noble de San Siro.

Aleksander Ceferin, junto a Infantino, aficionado confeso del Inter / ANDREJ CUKIC / EFE

¿Qué pasó en el Parque de los Príncipes? Pues que el presidente que firmó en septiembre de 2024 con la aerolínea que también patrocina al PSG se sentó a la derecha del presidente del conjunto parisino, Nasser Al-Khelaïfi (president de la ECA y, como Ceferin, contrario a la Superliga que promueve Laporta), ciudadano del Estado de Catar, cuya empresa estatal patrocina varias de las competiciones que organiza la UEFA, entre ellas, desde septiembre de 2024, es decir, esta misma temporada, la Champions League. Seguramente, no tenemos ningún genero de dudas sobre la cuestión, lo del 'It's not personal, Sonny, it's strictly business" aquí no toca. Lo de Quevedo y su "poderoso caballero es don Dinero" quizá sí...