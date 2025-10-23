La gran semana de 'MVP Fermín López'

Si en el postpartido ante Olympiacos Fermín López aparecía con el balón del hat-trick en una mano y con el premio a mejor jugador del partido en la otra, ahora sigue sumando reconocimientos en una semana mágica que, salvo sorpresa mayúscula, culminará con su titularidad en el clásico.

Tras convertirse en el primer jugador español en anotar un triplete desde el cambio de formato en Champions (en Copa de Europa lo consiguieron 'Pichi' Alonso ante el Goteborg y Rexach ante el Feyenoord), el mediapunta andaluz es nombrado mejor jugador de la semana para la UEFA y, por consiguiente, entra en el mejor once.

Dos premios a jugador de la jornada en tres partidos

Pieza clave antes del clásico

Después de superar su lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, el ex del Linares se ha afianzado en pocos días como una pieza insustituible en los esquemas de Hansi Flick. Ya sea como extremo o como mediapunta, en solo dos encuentros desde su vuelta ha resultado ser clave; tanto en la victoria por la mínima ante el Girona, donde revolucionó el partido, como en la goleada por 6-1 ante Olympiacos, encuentro en el que fue el encargado de anotar la mitad de goles azulgranas.

Lo cierto es que el campeón del oro olímpico siempre se ha mostrado a disposición del cuerpo técnico, "estoy preparado para cuando el míster lo necesite, sea de titular o no, tanto de extremo como de mediapunta", declaraba en la previa de Champions.

Pero la gran semana de Fermín López todavía no ha terminado, ya que 'Ferminator' (como el mismo explicó a sus seguidores que le apoda su entorno) partirá desde el once inicial en el clásico del domingo 26 de octubre frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, el máximo goleador culer en esta temporada junto a Ferran y Rashford, ya conoce lo que es perforar las redes del eterno rival, pues consiguió anotar en la polémica derrota blaugrana por 3-2 de la temporada 23-24.