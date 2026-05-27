El gran salto de Xavi Espart en el FC Barcelona: "Es un lateral moderno que se adapta mucho al estilo Flick"

Difícilmente olvidará Xavi Espart esta temporada 2025/26. El curso en el que cumplió el sueño de debutar con la primera plantilla del Barça, en el que se asentó y en el que se ganó la confianza de Hansi Flick. El de Vilassar de Mar ha disputado seis partidos oficiales para un total de 190 minutos. Pese a sufrir una lesión de rodilla en el primer tercio de campaña, tras regresar volvió a contar para el técnico alemán en el primer plantel.

Xavi Espart ha debutado en el primer equipo de la mano de Flick / Valentí Enrich

Ya en el debut en Newcastle, en un contexto tan imponente como unos octavos de final de la Champions, el barcelonismo (la mayor parte de él) descubrió a un jugador con personalidad, tranquilo y que supo sobrellevar la presión. En casa toda la familia es culé y aquella estampa ya se quedará para siempre.

Capacidad brutal para ir por dentro

Charlamos con el técnico que lo hizo debutar en el Barça Atlétic en 2024, Albert Sánchez. Espart era juvenil de segundo año. "Xavi Espart es un lateral muy moderno, un jugador polivalente, que puede jugar de '6' e incluso de '8'. Se puede meter por dentro, con mucha calidad. Juega muy bien a fútbol, lo hice debutar aunque es verdad que no tuvo mucha continuidad. Era un equipo muy joven y a veces apostábamos por perfiles más fuertes como Landry para ir según a qué campos".

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

"Sí que estuvo en dinámica nuestra, jugó bastante. Es un lateral con proyección. Sobre todo destaco eso, su capacidad de jugar por dentro. Tiene muy buen pie, es muy inteligente tácticamente. Tiene el punto de mejora en los aspectos defensivos. Es muy joven. Es un perfil 100% Masia. Sinceramente, pienso que se adapta mucho al estilo Flick. Es un perfil Cancelo, domina bien las dos piernas, tiene buen primer control, buen pase interior. Parafraseando a Flick, sería un perfil Lahm. Conmigo jugó de interior el año pasado en algún partido, no de inicio pero sí durante los partidos".

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Interpreta muy bien el juego y domina el estilo Barça Albert Sánchez — Exentrenador Barça Atlètic

"Interpreta muy bien el juego, domina muy bien el estilo Barça ofensivamente. No tiene el físico de otros laterales como Gerard Martín, pero pienso que ha dado un paso adelante a nivel físico también, está más fuerte. El problema es que con el filial en Segunda RFEF, estar en dinámica de primer equipo y jugar ahí...es un salto muy grande". "En el último año de Rafa Márquez ya venía mucho a entrenar con nosotros. Jugaba siempre con el Juvenil A porque ese año teníamos un déficit de lateral. Acabó jugando Casadó".