El gran salto millonario de Cubarsí: ¡ya vale 100 millones de euros!

Si Pau Cubarsí fuera un delantero, por el rendimiento mostrado, no solo en el Mundial, sino a lo largo de su trayectoria en el primer equipo del Barça, sería sin duda considerado para ganar el próximo Balón de Oro, habría discutido a Rodri el MVP del Mundial y, por supuesto, ya sería capitán, portavoz y casi presidente del Futbol Club Barcelona. El único problema, si es que puede considerarse así, que evidentemente no, es que en el fútbol se valoran más los que meten goles que los que los evitan, pero Pau es un futbolista de época, de aquellos que salen cada cierto tiempo (pongan ustedes el intervalo de tiempo que prefieran).

Transfermarkt ha puesto una cifra a todo eso: 100 millones de euros. La actualización posterior al Mundial eleva en veinte millones la cotización del central, que antes del torneo estaba valorado en 80. Cubarsí entra así en el reducido grupo de 26 jugadores que alcanzan o superan la barrera de los cien millones. Ahí aparecen Lamine Yamal, Mbappé, Haaland, Pedri, Bellingham, Vinícius o Julián Álvarez. Casi todos viven mucho más cerca del área rival que de la propia. Entre los centrales, Cubarsí comparte el primer puesto con William Saliba. El francés del Arsenal también vale cien millones, aunque tiene 25 años, seis más que el futbolista del Barça. Por detrás quedan defensas como Willian Pacho, Gabriel Magalhães o Josko Gvardiol. Ningún jugador de la posición tiene actualmente una valoración superior a la del catalán.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

El Mundial terminó de impulsar una progresión que ya iba a una velocidad difícil de seguir. Cubarsí disputó todos los minutos con la selección española, formó junto a Aymeric Laporte la pareja de centrales del equipo campeón y recibió el premio al Mejor Jugador Joven del torneo. España solo encajó un gol durante el campeonato y el central mantuvo el nivel desde el primer encuentro hasta la final.

Una evolución extraordinaria

Su crecimiento en Transfermarkt permite medir la dimensión del salto. Su primera tasación, en enero de 2024, fue de 1,5 millones de euros. Pocos meses después ya alcanzaba los 25; posteriormente pasó a 40, cerró aquel año en 70, llegó a 80 y ahora alcanza los cien. En apenas dos años y medio ha añadido 98,5 millones a su valor inicial. Dicho de otra manera, su cotización se ha multiplicado por más de 66. El aumento acumulado supera el 6.500%. Por cada millón y medio que valía cuando empezó a aparecer con el primer equipo, ahora vale cien. Y en medio de esa escalada todavía ha tenido tiempo para ganar títulos con el Barça, hacerse imprescindible para Hansi Flick y conquistar un Mundial con España.

Cubarsí y Raphinha en el Barça-Oviedo / Gorka Urresola

Su edad convierte el dato en algo todavía más llamativo. Cubarsí tiene 19 años, contrato con el Barça hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 500 millones. A estas alturas, y pese a ser aún tan joven, es una realidad que no necesita presentación en el planeta fútbol. Es, por supuesto, el central más valioso de LaLiga con una diferencia considerable sobre sus perseguidores. Dentro del Barça, su cotización ha dejado atrás a compañeros como Èric Garcia (40 millones), mientras que Ronald Araujo (20), Andreas Christensen (8) y Gerard Martín (35) aparecen lejos.