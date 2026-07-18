El gran salto de Álex González: del juvenil de la Damm a las órdenes de Flick en el Barça

El extremo Álex González ha completado sus primeros cinco días de entrenamientos a las órdenes de Hansi Flick en la pretemporada del primer equipo del FC Barcelona. El futbolista ha experimentado un cambio notable en el último trimestre: tras debutar con el Juvenil A azulgrana a principios de abril, cuando terminó el curso fue llamado por el staff del primer equipo para arrancar el 13-J. Compartiendo sesiones con futbolistas consagrados en la élite como Alejandro Balde, Fermín López, Marc Bernal o Szczęsny.

Toni Fernández y Alex González, en una imagen de esta pretemporada / FCB

Álex firmó un contrato que cubría el tramo final de su edad juvenil y dos temporadas más vinculadas al filial, equipo en el que se espera que tenga un rol destacado. No obstante, el cuerpo técnico del primer equipo optó por incluirlo en el inicio de los entrenamientos de este nuevo curso.

El atacante, que destaca por su polivalencia al poder actuar en ambas bandas, aportación goleadora —terminó entre los máximos realizadores del grupo de División de Honor— y capacidad de desborde, está llevando con madurez este gran salto.

Trabajo físico y dinámica de grupo

Durante estas primeras jornadas de trabajo el jugador ha completado, junto al resto del grupo, las dos dobles sesiones programadas por el nuevo preparador físico, Benjamín Kugel. Alex llegó a la pretemporada con una base física previa que preparó de manera individual de cara al inicio de la actividad.

La adaptación al vestuario se ha desarrollado de manera fluida. El de Piera ha contado con el apoyo del staff y de los futbolistas de la primera plantilla en las labores de aclimatación, Asimismo, la presencia de compañeros procedentes del juvenil, como Gariba y Ebrima, ha facilitado también su integración en el grupo.

El segundo entrenamiento del día de este viernes concluyó con la disputa de un partido de entrenamiento de once contra once. González participó de forma activa en la sesión. No estuvo en el equipo ganador, pero lo cierto es que fue un partidillo típico de pretemporada con pocos goles y un ritmo ya interesante de juego.

Próximos compromisos

A priori, el extremo iniciará la semana en la dinámica de entrenamientos de Hansi Flick. En este periodo se prevé que pueda disputar sus primeros minutos en el partido amistoso programado contra el Europa del día 24. Todo ello coincidirá con el inicio de los entrenamientos del Barça Atlètic, dirigidos por Juliano Belletti, que están fijados para el próximo 20 de julio.