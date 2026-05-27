La gran revancha de De Jong

Frenkie de Jong tenía una fecha marcada en rojo desde hacía mucho tiempo. Para ser justos, unas cuantas fechas, las del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, casi una obsesión para el centrocampista del Barça.

Ronald Koeman, seleccionador de Holanda / SPORT

Tiene toda su lógica después del durísimo golpe que supuso perderse la Eurocopa de 2024 en Alemania por culpa de una lesión de tobillo que arrastró durante demasiado tiempo. El neerlandés apuró hasta el final, entró en la concentración de la Oranje y peleó contra reloj, pero el 10 de junio de 2024 tuvo que asumir la realidad: no llegaba a tiempo. Las pruebas médicas confirmaron que el tobillo no estaba preparado para competir al máximo nivel y Ronald Koeman acabó descartándolo para el torneo continental.

Aquello fue un golpe enorme para el blaugrana. De Jong, una de las grandes referencias futbolísticas de Países Bajos, tuvo que bajarse del barco en el último momento, algo que ha permanecido en él desde hace dos años.

De Jong, durante el encuentro entre Francia y Holanda disputado en Saint-Denis / AFP

Y es que en la selección neerlandesa no es un futbolista más: es uno de los líderes absolutos del vestuario y la gran bandera del centro del campo, el jugador sobre el que gira buena parte de la identidad futbolística de la Oranje. Ronald Koeman le considera una pieza estructural e imprescindible, el hombre llamado a dar equilibrio, salida de balón y personalidad competitiva al equipo.

Desde que sufrió una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha a mediados del mes de abril de este año, la única prioridad fue recuperarse bien y en condiciones para, por un lado, ayudar al Barça en el tramo fina, cuando todos los títulos empiezan a decidirse, y, por el otro, llegar al Mundial al cien por cien. Lo primero no ha acabado de lograrlo por diferentes circunstancias. Lo segundo, sí. "Hay un Barça con De Jong y otro sin él", dijo recientemente Koeman.

Llega con los debers hechos

La prueba es que en el equipo de Hansi Flick no ha completado un solo partido desde que regresó de la lesión. No solo eso, sino que no ha sido nunca titular, llegando a disputar un máximo de 30 minutos en un encuentro. Para nada, y tal y como él explicó en una muy interesante entrevista con SPORT, De Jong, como suele decirse en el lenguaje futbolístico coloquial, 'se borró'. Simplemente, Flick tenía otras alternativas como la de Gavi, a quien la confianza del técnico le valio para estar en la lista de 26 futbolistas que jugarán el Mundial con la selección española.

Hansi Flick confía mucho en Frenkie de Jong / EFE

Este miércoles llegó la confirmación definitiva. La selección neerlandesa dio a conocer al mediodía la lista de convocados para el Mundial 2026 y, como no podía ser de otra manera, el nombre de De Jong aparece en mayúsculas entre los elegidos de Koeman. Un paso más hacia el torneo que llevaba dos años esperando y en el que Holanda quiere dar un salto definitivo después de quedarse fuera en Qatar 2022, cuando cayó en cuartos de final frente a la campeona Argentina en una dramática tanda de penaltis. Ahora sí, Frenkie tiene su gran cita. Y no piensa dejarla escapar