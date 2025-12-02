El gran reto del Barça ante el Atlético

Los partidos entre Barça y Atlético tienen algo especial, producen en la previa la sensación de estar ante algo grande. Es uno de esos duelos entre dos ideas, en ocasiones más parecidas de lo que parece a simple vista, cuyo objetivo final es el mismo. Sí, el Clásico va más allá del terreno de juego y eso lo contamina todo. Demasiadas guerras. Recibir a los colchoneros en el Spotify Camp Nou, en cambio, es hablar, sobre todo, de fútbol. En mayúsculas. Y, normalmente, cuando acaban, han pasado tantas cosas que el espectador acaba exhausto, casi al nivel de los futbolistas.

El Atlético es, sin duda, uno de los grandes, uno de esos rivales poderosos ante los que el Barça este año le está costando ser fiable. Toca dar un paso al frente y subir el nivel porque, pese a todo, el Barça llega a diciembre sin raguños, líder en la Liga y vivo en la Champions, pero la temporada se pone cuesta arriba y es imprescindible recuperar la solidez mostrada en el primer año de Hansi Flick en el banquillo blaugrana, cuando fue capaz de imponerse cuatro veces al Real Madrid, golear al Bayern y superar al Borussia Dortmund en dos de los tres duelos disputados. También eliminó, de hecho, al Atlético en semifinales de Copa pese a empatar en la ida (4-4).

Lewandowski, Lamine y Raphinha con la camiseta del Barça / FC Barcelona

De hecho, los de Simeone fueron uno de los equipos ante quien más costó imponerse. Será el quinto partido que Hansi diriga frente al Atlético como técnico blaugrana y no hubo ni uno solo en el que no sufriera, pese a que el cómputo global fue claramente positivo para sus intereses: dos triunfos, un empate y una derrota, la de la primera vuelta de la Liga en Montjuïc (1-2 con gol en el descuento de Sorloth), un partido en el que los blaugrana dominaron y merecieron muchísimo más. El Barça devolvió el golpe en su visita al Metropolitano (2-4).

Doble objetivo

El de esta noche, pues, ante un rival que encadena siete victorias,es uno de esos enfrentamientos que, pese a que el resultado final no será determinante en ningún caso para el desenlace de la Liga, sí permitirá evaluar el momento por el que atraviesa el Barça. Una especie de evaluación parcial que situará a los de Flick ante el espejo. Hasta la fecha no ha sido capaz de imponerse a ninguno de los tres grandes contra los que ha jugado. Cayó 1-2 ante el PSG y 2-1 ante el Real Madrid y fue goleado en Londres ante el Chelsea (3-0), tres resultados que de momento pesan de forma relativa en el devenir de la temporada, pero que pueden convertirse en una losa preocupante si el equipo tampoco es capaz de ser reconocible esta noche ante el Atlético.

Los brotes verdes que insinúa el equipo, más allá de los resultados, durante muchos tramos de partido, incluso en la derrota ante el Chelsea, invitan al optimismo. Como también la recuperación de piezas clave como Joan Garcia, Raphinha, Pedri o Dani Olmo. Pero es necesario confirmar con hechos las palabras pronunciadas por Hansi y ratificadas por Raphinha: "Prometo que veremos un Barça diferente", anunció el alemán tras caer en Stamford Bridge. No existe mejor ocasión que la de esta noche para confirmar la tendencia observada por Flick. Ganar ante el Atlético y hacerlo con un fútbol convincente y cercano a las prestaciones de la pasada temporada seriviría, por un lado, para dejar atrás las dudas y, por el otro, para evitar caer en el desánimo que supondría pensar que este equipo no está para grandes cosas. El objetivo es doble y el premio, enorme.

Hansi Flick, durante el Barça - Alavés / Dani Barbeito

Los primeros meses de competición han mostrado a un Barça mucho menos fiable que el de la pasada campaña, en parte por problemas internos, pero también por bajas estructurales que no han pasado desapercibidas en el rendimiento colectivo. Tras recuperar el liderato perdido en el Santiago Bernabéu, mantenerse en lo más alto supondría un golpe anímico importante para encarar un tramo muy exigente de la temporada que no dará tregua.