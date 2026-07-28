El gran reto de Andreas Christensen

Andreas Christensen, con 30 años, inicia su quinta temporada en el FC Barcelona. El central danés llegó con la carta de libertad procedente del Chelsea. Tras un buen primer año a las órdenes de Xavi Hernández, las lesiones provocaron que su participación en el equipo disminuyese, habiendo disputado solo 98 partidos en cuatro temporadas.

Dos lesiones fueron especialmente graves. La primera, en la temporada 2024-25, una irritación en el tendón de Aquiles que hizo que estuviese más de 150 días de baja. El club incluso aprovechó su lesión para inscribir a Dani Olmo en LaLiga ante la falta de 'fair play'. Solo disputó seis partidos aquella temporada. El curso pasado sumó 18 encuentros, pues sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

En total, el central danés ha jugado 24 partidos desde la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana. A pesar de ello y de acabar contrato el pasado 30 de junio, el club optó por ofrecerle la renovación. Eso sí, muy a la baja. Christensen aceptó y seguirá de azulgrana dos temporadas más. "Estoy muy agradecido al club por tener otra oportunidad. También creo que el club confía en que puedo recuperar mi mejor nivel. Así que sí, estoy muy contento, tanto por mí como por mi familia. Para mí es el lugar perfecto. Tenemos un gran equipo joven y practicamos el tipo de fútbol que me gusta. Es un lugar seguro para mí y también un sitio en el que puedo crecer y volver a ser el que era", explica el danés desde St. George's Park, donde el Barça está haciendo el 'stage' de pretemporada.

Andreas Christensen, entrenando en St. George's Park / Dani Barbeito

El defensa, como objetivo personal, solo tiene en mente recuperar su mejor versión. "Ahora mismo solo pienso en ponerme en forma, volver a disfrutar del fútbol y, como he dicho, estar disponible. Creo que, si puedo recuperar mi mejor nivel, y haré todo lo que esté en mi mano para lograrlo, este es un buen lugar para mí. Ojalá pueda jugar muchos partidos esta temporada", dice el danés, que a nivel colectivo habla del gran reto de la Champions. "El objetivo es ganar todos los títulos que podamos, pero la Champions sería uno de ellos, sin duda", admite abiertamente.

Christensen está convencido de que el Barça tiene plantilla para ganar un título que no consigue desde el año 2015. El Mundial así lo ha demostrado: "Debemos seguir haciendo lo que hacemos y creer en ello. Creo que hemos demostrado que es el camino correcto. Solo tenemos que ajustar algunos detalles y confiar en los jugadores que tenemos. ¿Cuántos teníamos, siete u ocho, que acaban de proclamarse campeones del mundo? Así que tenemos equipo para lograrlo. Solo se trata de rendir, dar la cara y hacerlo lo mejor posible cada día. Seis han disputado la final del Mundial. Eso también les aporta mucha experiencia y madurez, aunque sean jóvenes. Han vivido lo más grande que se puede vivir en el fútbol. Para mí, eso también es experiencia y supone un gran paso adelante para el Barcelona".

La competencia

Si no hay movimientos, la plantilla cuenta con hasta cinco centrales en la actualidad: Cubarsí, Gerard Martín, Eric Garcia, Ronald Araujo y el propio Christensen. Mucha competencia para el danés, que está seguro de sus posibilidades. "He pasado un año y medio muy, muy complicado. Así que ahora mismo me centro en mí, en ponerme en la mejor forma posible y en asegurarme estar disponible durante toda la temporada. Y sí, en volver a mi mejor nivel. Eso es lo que intento hacer este verano: trabajar duro y regresar en la mejor forma posible. Pero puedo decir que la competencia es buena. La gente tiene que pelear por su puesto, y eso también nos lleva a otro nivel, como jugadores y como equipo".

Cinco centrales y rumores sobre más incorporaciones. Laporte, Bastoni, 'Cuti' Romero. No le preocupan a Christensen. Cree en sus posibilidades y en volver a ser el central que llegó a Barcelona procedente del Chelsea: "El mercado de fichajes no es asunto mío. Confío en mí y necesito recuperar mi mejor nivel. Sé que, a mi mejor nivel, soy muy, muy bueno, y eso es lo único en lo que puedo centrarme. Es lo que he hecho durante toda mi carrera. Cada verano se relaciona al Barcelona con algunos jugadores, pero es lo que hay".