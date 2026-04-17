El gran problema de Deco en la planificación de fichajes del Barça

Llegó la hora de tomar decisiones y desde la dirección deportiva y el cuerpo técnico tienen clara la planificación. Hay lista de fichajes con objetivos claros en defensa y ataque, pero también futbolistas que no van a contar y que sería bueno que escucharan ofertas. Y ese es el gran handicap que se está encontrando Deco para que los números cuadren. Necesita realizar operaciones de venta o cesión para aligerar masa salarial y contar con ingresos, pero nadie quiere salir. Va a ser un verano complicado en el que el director deportivo y el entrenador, Hansi Flick, van a tener que empujar para abrirle la puerta a algún futbolista con el que no se cuenta y que, por ahora, no tiene intención de salir.

Nadie quiere irse del Barça esperando una última oportunidad, aunque la dirección deportiva tiene claras las apuestas y los dorsales con los que se quiere contar de salida. Y la primera decisión es que no se contará con ninguno de los futbolistas cedidos por el club a pesar de que en la portería puede haber alguna excepción. Los jugadores a préstamos son Ter Stegen, que aunque está lesionado formalmente está cedido al Girona, Iñaki Peña, Yaakobishvili, Ansu Fati y Héctor Fort. De estos tres porteros podría quedarse uno si Szczesny se va y no hay opciones de fichar a un segundo guardameta, pero la idea es que salgan todos. Complicado va a ser el futuro de Ansu Fati, por quien el Mónaco aún no ha dejado claro si se lo va a quedar, mientras que Héctor Fort deberá salir traspasado o bien será utilizado como moneda de cambio en alguna operación.

En estos momentos, de los jugadores que acaban contrato, ni Lewandowski ni Christensen tienen asegurada su continuidad y se apostaría más por una salida a pesar de que tienen oferta de renovación encima de la mesa. El caso del defensa se está hablando y por ahora no hay acuerdo de renovación por lo que lo más probable es que el danés acabe aceptando alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa para seguir su carrera deportiva fuera del club blaugrana.

A partir de ahí, el Barça aspira a generar ingresos con algún traspaso importante que no genere demasiados problemas en la columna vertebral del equipo. El caso de Marc Casadó es claro porque prácticamente no tiene minutos y en el club blaugrana están dispuestos a escuchar ofertas por Alejandro Balde. Por ahora, ninguno de los dos futbolistas han abierto la puerta a marcharse pese a que ya hay interés de varios clubs, sobre todo en el caso del centrocampista. Los dos están representados por un Jorge Mendes, que tiene muy claro que el club necesita generar recursos, entre otras cosas, para poder quedarse en propiedad a Joao Cancelo.

Los movimientos del Barça para buscar salidas no han comenzando. Todo se ha pospuesto a la consecución del título de Liga, pero a partir de ahí habrá movimientos. Y esta vez el Barça se va a poner duro porque no caben todos y se necesita ahorrar e ingresar. Si se quiere fichar a dos cracks -un central y un delantero- no hay otro remedio.