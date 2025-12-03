Gran presencia del Barça en los finalistas a los Globe Soccer Awards

Se acerca el final de año y muchos premios individuales del mundo del fútbol dan a conocer sus finalistas para optar a los principales reconocimientos para jugadores, entrenadores y directivos.

Es el caso de los Globe Soccer Awards, donde ya había un importante número de nominados del Barça y, al darse a conocer los finalistas, la presencia azulgrana se mantiene como la más destacada, con presencia en las diferentes categorías.

Deco, nominado a mejor director deportivo

Una de las principales curiosidades de los Globe Soccer Award es el premio a mejor director deportivo, y Deco se cuela en la lista de cinco finalistas junto a Luis Campos, Giovanni Manna, Michael Edwards y Richard Hughes, y Paul Winstanley y Laurence Stewart, trabajando las últimas dos duplas de manera conjunta y ocupando una nominación cada una.

Deco, director deportivo del FC Barcelona / Dani Barbeito

Mejor club femenino y masculino

También destaca la presencia en la distinción a mejor club tanto a nivel masculino como femenino, donde el FC Barcelona competirá con Al-Ahli, Bayern, Chelsea, Flamengo, Liverpool, PSG y Sporting, así como con Arsenal, Chelsea y Juventus respectivamente.

La irrupción de Pau Cubarsí, reconocida

Tras quedar tercero en el Golden Boy y séptimo en el Trofeo Kopa, el central catalán vuelve a entrar en la lista de un prestigioso premio después de su gran año, ya que se ha consolidado como titular indiscutible en la zaga culer. Sus rivales para proclamarse como mejor jugador emergente serán Desiré Doué, Arda Güler, Joao Neves, Yildiz y Ben Seghir.

Pau Cubarsí nominado a mejor jugador emergente del 2025 / Dani Barbeito

El arquitecto del proyecto, también reconocido

Como no podía ser de otra manera, Hansi Flick optará a ser el mejor entrenador después de haber cambiado la realidad del Barça en una temporada 24/25 que finalizó con tres títulos, Liga, Copa y Supercopa de España, además de haber vuelto a competir en Europa como tiempo atrás no sucedía. Sus rivales seran Luis Enrique, Arteta, Xabi Alonso, Maresca y Arne Slot.

Los nominados a mejor jugador de cada posición

En vez de solo buscar premiar al mejor jugador del mundo, los Globe Soccer Awards otorgan premios a algunas posiciones en concreto. Es el caso del premio a mejor centrocampista, donde Fermín López y Pedri González representaran a la institución presidida por Joan Laporta, y del premio a mejor delantero. Todo el tridente ofensivo culer entra en la batalla por este último, pues Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal ven reconocidas sus espectaculares cifras del pasado curso.

Raphinha y Pedri con el brazalete de capitán / Dani Barbeito

Cuatro jugadoras y cuatro jugadores optan al gran premio

Pero, como pasa en todos los premios individuales, el título de mayor reconocimiento y que cuenta con mayor relevancia es el que se otorga a mejor jugador y a mejor jugadora del 2025. En el caso de la edición masculina y como ya pasó en el Balón de Oro, Pedri González, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski buscarán llevar a la Ciudad Condal el trofeo grande, mientras que Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Claudia Pina y Alexia Putellas buscarán lo mismo en la edición femenina.