La gran preocupación de Lewandowski

A pocas horas del crucial enfrentamiento entre Polonia y Malta por la clasificación al Mundial, una inesperada inquietud ha sacudido la concentración del combinado polaco. Robert Lewandowski mostró unos gestos de descontento y preocupación antes del duelo.

El domingo, tras la habitual rueda de prensa, los dirigidos por Jan Urban realizaron su entrenamiento oficial en el recinto maltés. Lo que debía ser una sesión de preparación rutinaria se convirtió en motivo de alerta. Al ingresar al terreno, el atacante del FC Barcelona no pudo disimular su sorpresa cuando vio la irregularidad del campo de Ta' Qali, especialmente la altura del césped, que parecía excesiva y mal mantenida.

Este detalle, aparentemente menor, podría tener consecuencias importantes en el desarrollo del juego. Un césped en malas condiciones afecta la circulación del balón, complica los controles y puede aumentar el riesgo de lesiones.

El combinado polaco viene de conseguir un empate valioso frente a Países Bajos. Ese resultado mantiene vivas las esperanzas de acceder a la repesca, por lo que el choque ante Malta cobra una relevancia estratégica. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera.

El delantero polaco quiere seguir haciendo historia con su selección y quiere jugar un último Mundial. Con 87 tantos con la camiseta polaca. Los de Urban están segundos a tres puntos de los Países Bajos. Necesita una carambola tremenda para poder estar directamente en el Mundial, pero si golea a Malta y los de Frenkie de Jong pierden ante la última clasificada Lituania, Polonia sería primera.

El Barça espera la vuelta de Robert Lewandowski tras ese parón. El delantero polaco volvió por fin a la titularidad en la última jornada de Liga y lo hizo de manera brillante. Un hat-trick clave ante el Celta para recortar dos puntos al Real Madrid y para volver a reclamar su puesto de titular en el conjunto de Hansi Flick. Este encuentro ante Malta será el último antes de volver a Barcelona.