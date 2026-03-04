La Gran Peña Barcelonista de Badajoz vibró en Barcelona

Difícilmente olvidarán los peñistas extremeños su reciente paso por la Ciudad Condal. El barcelonismo no entiende de distancias, y la Gran Peña Barcelonista de Badajoz lo volvió a demostrar con un desplazamiento masivo que dejó huella. Nada menos que 120 peñistas se desplazaron desde tierras pacenses para arropar al equipo de Hansi Flick en su compromiso liguero frente al Real Mallorca en el Spotify Camp Nou. Fueron tres días de intensa actividad en los que el grupo, que viajó unido en un mismo avión y compartió estancia en el mismo hotel, dio una auténtica lección de fidelidad y pasión por unos colores.

La experiencia fue completa y abarcó todos los frentes posibles del sentimiento culé. Los aficionados no solo vibraron con el fútbol en el estadio, sino que también se desplazaron al Palau Blaugrana para animar a las secciones, demostrando que su apoyo al club es total. Entre cita y cita deportiva, los peñistas aprovecharon para disfrutar de los encantos de Barcelona, dedicando tiempo al turismo, las compras y, como no podía ser de otra forma, a degustar la gastronomía local, viviendo en todo momento un ambiente de gran alegría y compañerismo.

Toni Freixa, primero por la izquierda y Toni Closa, segundo por la derecha junto a algunos de los peñistas de la GPB Badajoz / SPORT.es

El broche de oro a este viaje memorable tuvo lugar con una gran comida de hermandad en el Restaurant Port-Vela, situado en el emblemático Rompeolas. En este acto de clausura, la entidad que preside Santi Durán estuvo acompañada por personalidades muy queridas dentro del entorno barcelonista. No faltó a la cita el mítico Pere Valentí Mora, en representación de la Agrupació de Veterans, así como Enric Bosch, jefe del Departament de Penyes del club, quien asistió acompañado por Àngel Pérez. También quisieron estar presentes el mediático Toni Freixa y quien fuera responsable de Penyes de este diario, Toni Closa.

La GPB de Badajoz, presente en Barcelona / SPORT.es

Durante el espléndido ágape, el ambiente fue inmejorable. Los cánticos y vítores al Barça se sucedieron de forma constante, intercalados con los habituales parlamentos y un emotivo intercambio de obsequios que selló la unión entre la peña y las instituciones presentes. Tras la celebración, los 120 expedicionarios se dirigieron directamente al aeropuerto para poner rumbo a Badajoz. Fue, sin duda, un fin de viaje a la altura de una peña que sigue demostrando que, por lejos que esté el Spotify Camp Nou, el corazón de sus peñistas late siempre muy cerca del equipo.

Los peñistas de Badajoz han acompañado al equipo también en algunos desplazamientos, como por ejemplo la pasada temporada 2024/25 cuando, también por estas fachas, viajaron hasta las Islas Canarias para animar al conjunto de Hansi Flick en el Las Palmas-Barça, encuentro que acabó ganando el conjunto de Hansi Flick por 0-2 con goles de Dani Olmo y Ferran Torres.