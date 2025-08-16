La otra gran operación que el Barça tiene pendiente para inscribir

El presidente del Barça, Joan Laporta, avisó hace unos días que el club estaba trabajando en varias operaciones para poder inscribir. Negociaciones muy confidenciales como la venta del cincuenta por ciento de los derechos de Trincao, que nadie esperaba o la salida de Íñigo Martínez. Hay varias en marcha y ahora es clave formalizar algunas salidas pendientes y, sobre todo, intentar cerrar la renovación de Frenkie de Jong antes del 31 de agosto. Se está en ello al cien por cien.

El club blaugrana está generando límite salarial a marchas forzadas para llegar a la regla del 1:1. El club blaugrana ha realizado todos los cálculos y negociado con LaLiga y, por ahora, se están cumpliendo todo el plan que el Barça había puesto en marcha. Se está generando mucho ingreso atípico y traspasos inesperados por lo que el club blaugrana considera que estará en la norma seguro antes de la finalización del mercado.

La venta de Trincao puede ser determinante para la inscripción de Rashford, aunque se debe generar más porque hay otros futbolistas que necesitan dorsal. Están los casos de Szczesny, Gerard Martín, quien ha cobrado más importancia tras la salida de Íñigo Martínez, y Marc Bernal. El Barça está tranquilizando a todos ellos y asegurando que serán inscritos con total seguridad.

El director deportivo, Deco, se ha puesto manos a la obra para cerrar de una vez por todas las salidas de Iñaki Peña, Héctor Fort y Oriol Romeu. Las tres están encaminadas y la próxima semana será decisiva para que liberen masa salarial.

Pero el gran reto es la renovación de Frenkie de Jong. El holandés tiene la oferta definitiva encima de la mesa, con una ampliación de tres años más -hasta el 2029- y el diferimento de algunas cantidades que debía percibir este año, su último de contrato.

El salario de De Jong se disparaba en las 2025-26 porque ya había diferido cantidades anteriormente y todo se percibía en su último año de vinculación en el club. La ficha es la más alta, con mucho, en la plantilla. Y no porque sea el que cobre más anualmente sino por todos los atrasos acumulados. El Barça busca una solución in extremis que de aire para inscribir.

De Jong ya se ha mostrado favorable a continuar y aceptar la propuesta, pero queda el acuerdo final. Y ha sido complicado porque el holandés se ha desvinculado de su agente y trabaja de forma diferente la gestión de su carrera. El Barça está apretando lo indecible para lograr este acuerdo antes del 31 de agosto y hay buenas perspectivas, lo que liberaría una importantísima masa salarial. Lo que no queda duda es que el holandés seguirá por muchos años.