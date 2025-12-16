La gran opción para que Ter Stegen salga del Barça está en la Premier League

Marc-André Ter Stegen ha vuelto al primer plano tras recuperarse de su lesión de espalda y conseguir el alta médica. El portero irá convocado al duelo de Copa ante el Guadalajara y podría tener minutos si Hansi Flick y el club lo consideran conveniente. El alemán ya tiene clara su situación: no será el portero titular y sus opciones de jugar son mínimas por lo que debe decidir si se queda o prefiere una salida. A estas alturas, las opciones que han llegado al Barça no convencen a Ter Stegen, que prioriza claramente continuar para apurar su contrato hasta el 2028 aunque las cosas podrían cambiar si entra en escena el Tottenham, club que se está planteando de forma seria un movimiento en la portería.

El Barça ha sido muy claro con Ter Stegen, al igual que sucedió en verano: Joan García es la apuesta en la portería y nada va a variar por lo que el exguardameta del Espanyol será titular en Liga, Champions y, seguramente, en la fase final de la Copa del Rey. Y, a priori, el segundo portero elegido es el polaco Szczesny aunque Ter Stegen puede tener opciones de avanzarle en función de su rendimiento y trabajo diario. El alemán, con un caché importante y titular en la selección alemana si dispone de minutos, está en una situación complicada.

Ter Stegen, por ahora, no se plantea salir en el mercado de enero, algo que ya hizo en verano. Renovó su contrato hace poco y le quedan aún dos años y medio por delante en el club blaugrana. Y está convencido de que en el futuro pueden pasar muchas cosas y podría llegarse su oportunidad. De hecho, Joan García se lesionó en la primera parte de la temporada y Szczesny tuvo que jugar dejando algunas dudas en la portería. El salario del alemán es muy importante y no está dispuesto a renunciar a él, ni tan siquiera para ir al Mundial. Pesa mucho también su situación personal, con la familia asentada en Barcelona y sin predispoisición a salir.

Y pesa también que las opciones que por ahora le han llegado no acaban de encajarle. Al Barça han llegado consultas de equipos como Besiktas, Bolonia o Ajax, pero económicamente no podrían llegar a pagarle la ficha y, deportivamente, no colman sus aspiraciones. El Manchester United llegó a consultar a través de intermediarios pero no ha realizado ningún movimiento serio y todo indica que su situación solo podría cambiar si el Tottenham entra en la puja. El club londinense está meditando seriamente buscar portero en el mercado de enero y valoran al alemán, aunque todavía no se han decidido nada.

El problema del Tottenham con la portería comienza a ser grave. Su cancerbero, el italiano Guglielmo Vicario, ha cometido errores muy graves en las últimas jornadas y ha encrespado a la afición del equipo inglés. Hay muchísima tensión y pitos en sus intervenciones y la situación ha comenzado a ser preocupante. El Tottenham le está defendiendo, pero los fallos comienzan a ser regulares y han sido claves en el hundimiento del equipo en la Premier League. El portero tampoco está cómodo y en junio desea salir para regresar a Italia, dónde el Inter de Milán parece muy interesado en firmarle.

Por ahora, el técnico del Tottenham ha negado una falta de confianza sobre Vicario, pero los nervios son evidentes y el club inglés podría dar el paso. Y ahí es dónde entraría Ter Stegen ya que el club londinense sí le podría ofrecer una cesión con opción de compra asumiendo su salario en el futuro. Es un buen proyecto deportivo en una ciudad muy bien comunicada con Barcelona.

La partida final sobre su futuro comenzará a jugarse esta noche. Si Ter Stegen es suplente hasta en la Copa, su futuro en el club blaugrana estará prácticamente sentenciado. Y deberá decidir. Por ahora, su postura es basante firme...pero si llega la oferta adecuada algo podría cambiar. En el Barça están muy atentos aunque no forzarán nada.