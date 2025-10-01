La gran obra pendiente del Camp Nou: una cubierta al estilo Metropolitano para 2027

El nuevo Camp Nou quiere convertirse en “el mejor estadio del mundo”. Así lo proclama Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y lo respaldan Elena Fort, vicepresidenta institucional, y Joan Sentelles, director de operaciones del Espai Barça. La gran novedad del proyecto tiene nombre propio: la cubierta. El club confirmó que su colocación no será en 2026, como estaba previsto, sino en el verano de 2027.

El modelo elegido por el Barça está inspirado en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. A diferencia del Santiago Bernabéu, que ha optado por un diseño cerrado con un techo retráctil que genera exceso de calor en el interior, el Barça y el Atleti han apostado por mantener abierto el espacio sobre el césped. La gran diferencia radica en la envergadura: mientras el Metropolitano acoge a 70.500 espectadores, el Camp Nou remodelado superará los 104.000, lo que complica la ejecución de la obra.

La empresa turca Limak Construction, responsable principal de la remodelación, subcontratará a una compañía especializada para llevar a cabo esta fase decisiva. El techo del Camp Nou funcionará como una rueda de bicicleta puesta en horizontal: los radios serán cables tensados de gran grosor que sostendrán toda la estructura. Antes, será necesario levantar la base sobre la que se apoyará la cubierta, a unos dos metros por encima de la tercera gradería. En las imágenes compartidas por el club ya se aprecian vigas sobresaliendo en lo más alto, en lo que los ingenieros llaman el big lift.

La presión sobre Limak

Todo el calendario depende de que esta operación se complete a tiempo. Si los puntos de apoyo no están listos y la cubierta no puede instalarse en 2027, el retraso podría alargar la inauguración definitiva hasta 2028. En el club hay voces que consideran que, llegado ese punto, “rodarían cabezas”, como explican en 'Culemanía'.

Hasta ahora, la entidad ha justificado las demoras con la falta de mano de obra, las limitaciones horarias de trabajo y el retraso en la llegada de materiales. Pero con la cubierta no hay margen de excusas: es el elemento que marcará el final de la obra.

Impacto en el calendario deportivo

La instalación de las membranas que taparán las gradas exige trabajar sin público en el estadio. Para ello, el Barça necesitará un margen de unos cuatro meses libres de competición. La fórmula más probable será repetir el plan actual: terminar la temporada 2026-27 jugando a domicilio y arrancar la siguiente también lejos de casa.

El Atlético de Madrid ya atravesó una situación parecida, disputando sus últimos encuentros en el Vicente Calderón antes de inaugurar el Metropolitano. En este caso, el Camp Nou seguirá siendo el mismo emplazamiento, pero transformado en un coloso de nueva generación