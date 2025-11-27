El gran objetivo de Laporta con el Spotify Camp Nou: "Se hará seguro"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, trabaja en una idea que considera estratégica en el proceso de regreso al Spotify Camp Nou tras haber jugado el primer partido oficial en el estadi ante el Athletic. Según avanzó 'Barça Reservat' (Catalunya Ràdio), el club quiere reunir en el césped del nuevo estadio a un gran número de exjugadores de diferentes épocas para una fotografía colectiva que simbolice las noches de gloria vividas en el templo azulgrana.

El plan, explicado en detalle en el podcast, pasa por captar una imagen que visualice la vuelta al Camp Nou, todavía en fase parcial, rodeado de futbolistas que han marcado la historia del club. Entre los nombres que ya han recibido contactos figuran Andrés Iniesta, Carles Puyol o Ronaldinho, además de jugadores de etapas más recientes. El criterio para escoger a los participantes —y el coste total de la operación— está siendo uno de los principales debates internos.

Según la información de 'Barça Reservat', el club tiene en cuenta que no todos los exjugadores residen en Barcelona o en España, lo que implica pagar desplazamientos y alojamientos. “Si acabas reuniendo a 150 jugadores y 25 viven en Sudamérica, el gasto es muy elevado”, se apunta en el programa. Aun así, Laporta mantiene la intención firme de sacar adelante la iniciativa.

Inicialmente, la fotografía estaba prevista para el 2 de diciembre, coincidiendo con el Barça–Atlético de Madrid. Sin embargo, la dificultad para cuadrar agendas —compromisos familiares y profesionales, disponibilidad de vuelos y hoteles— ha obligado a mover la fecha. La decisión final aún no está tomada, pero desde el programa aseguran que la foto “se hará seguro”, antes o después de las fiestas de Navidad.

El papel de Xavi Hernández

El podcast también abordó la situación de Xavi Hernández, exentrenador y leyenda del club. Según 'Barça Reservat', Xavi no ha sido contactado de manera directa para la fotografía, pero sí ha recibido consultas sobre excompañeros para un “tema” que le ha permitido deducir la intención del club.

La duda principal era si Xavi, después de posicionarse públicamente a favor de Víctor Font, estaría dispuesto a participar en una imagen que podría interpretarse como un gesto electoral a favor de Laporta. Las fuentes consultadas por el programa indican que no habría problema: Xavi asistió al acto del 125.º aniversario en el Liceu incluso cuando su relación con Laporta era mínima tras su salida del banquillo, por lo que no mezclaría cuestiones de club con diferencias personales.

Aun así, su participación no es segura. El propio Xavi y varios de sus excompañeros tienen compromisos fuera de Catalunya, lo que complica su presencia en la fecha que acabe fijando el Barça. Una ausencia prácticamente asumida, según la misma información, sería la de Leo Messi, a quien el programa da “por descartado”.