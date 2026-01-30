La gran novedad en la delantera que prepara Flick

Tras lograr el objetivo de la clasificación directa para los octavos de final de la Champions, el Barça vuelve a la Liga este sábado visitando a un rival complicado, el Elche de Eder Sarabia, un equipo que tras protagonizar una gran primera vuelta, ha bajado un poco su rendimiento en los últimos cuatro partidos, sumando solo dos de los últimos doce puntos. Derrotas ante Levante y Villarreal y empates contra Valencia y Sevilla que se unen a la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Betis.

A pesar de esta mala racha, debe tener en cuenta Hansi Flick que los de Sarabia son un equipo fuerte en el Martínez Valero, donde han disputado once partidos y solo han perdido uno, siendo el Elche el quinto mejor local de la categoría. Solo han perdido en casa los ilicitanos ante el Villarreal, logrando, por ejemplo, un empate contra el Real Madrid.

Flick, que sabe que su equipo está obligado a ganar para mantener el liderato, está avisado del potencial del Elche y por ello reservará poco a pesar de que el martes vuelve el Barça a tener partido, ante el Albacete, para meterse en las semifinales de Copa. Teniendo solo las bajas por lesión de Pedri, Gavi y Christensen y mucho donde elegir en una plantilla con muchas alternativas, el once inicial debe ser muy parecido al del pasado miércoles contra el Copenhague. Una de las novedades será la vuelta al equipo titular de Frenkie De Jong tras cumplir el neerlandés sanción en Champions ante los daneses. El Elche es un equipo que quiere el balón y con De Jong sobre el campo será más fácil que la posesión sea azulgrana con Fermín y Dani Olmo a su lado. La entrada del neerlandés hará que Eric Garcia, recuperado del golpe que recibió en la cabeza y que provocó su cambio en el descanso del partido de Champions, vuelva a la posición de central al lado de Cubarsí, descansando Gerard Martín.

Otro de los cambios que podría haber en el once está en el centro del ataque. Lewandowski disputó 82 minutos ante el Copenhague y acumula tres titularidades consecutivas por lo que podría descansar y dejar paso a Ferran Torres, que ya tuvo minutos el miércoles en Champions una vez recuperado de una leve lesión muscular. Lamine y Raphinha serán los extremos.