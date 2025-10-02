La gran noticia para Bardghji

Roony Bardghji es una de las notas positivas de este Barça en el arranque de temporada. El delantero sueco no solo ha confirmado la recuperación absoluta de su lesión si no que además ya se ha ganado la oportunidad de disputar algunos minutos de la mano de Hansi Flick.

Tras una gran pretemporada, y después de consolidarse com una de las alternativas para el ataque de la primera plantilla del Barça, a Roony Bardghji le ha llegado otra gran noticia. El seleccionador sueco, John Dahl Tomasson, le ha incluido en la relación de futbolistas convocados para la selección absoluta de Suecia de cara a los compromisos internacionales de la próxima semana.

A sus 19 años, Bardghji está considerado una de las grandes promesas del fútbol sueco y la próxima semana podría realizar su debut en la absoluta sueca. Tomasson tiene claro que el futuro del combinado nórdico pasa por las botas del delantero del Barça. "Es un jugador fantástico. Es impresionante que un jugador de esa edad tenga tanto tiempo de juego en un club tan grande como el Barça".

El técnico destacó el talento y la mentidad de un Bardhji que le ha llevado hasta el Barça. "Tiene un empuje brillante, es ambicioso y ha demostrado que quiere ser el mejor. Es algo que valoro mucho en un deportista. Todavía es joven, pero juega en el Barcelona con toda la presión que eso conlleva", señaló.

Valor en progresión

Bardghji fue una de las grandes apuestas de Deco en la presente temporada. Pese a estar una temporada casi en blanco por culpa de una rotura de ligamentos en su rodilla, el Barça cerró el traspaso de Roony con el Copenhaguen a la espera que el joven delantero tuviera la oportunidad de recuperar el nivel que había exhibido con anterioridad. Y así ha sido durante la pretemporada, donde demostró que los problemas físicos forman parte del pasado.

En este primer trimestre de temporada, Bardghji se ha erigido como la principal alternativa a Lamine en banda derecha. Durante los partidos en los que el crack ha sido baja por problemas físicos, el sueco incluso ha llegado a disfrutar de la titularidad.

Su recuperación ya se ha trasladado al mercado e incluso en la reciente revalorización de Transfermarkt, el jugador había alcanzado un precio estimativo de 10 millones de euros. Todo un síntoma de su progresión tras un salto tan complicado como el llegar a la primera plantilla del Barça.

Integración absoluta

Bardghji ya es uno más en el seno de la joven plantilla azulgrana. "Jugar en el Barça es un sueño desde pequeño. Cuando era pequeño veía los partidos del Barça con mi padre. Siempre fuimos aficionados del equipo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Me esforcé mucho para llegar hasta aquí y lo he conseguido, pero esto solo es el comienzo. Mi sueño es ganar todos los títulos con el Barça: Champions, Liga...”.

El sueco está convencido que la temporada deparará grande éxitos. “Tenemos un equipo muy bueno y un gran entrenador y espero una gran temporada”.

Por último, Bardghji no quiso eludir el grave conflicto político y militar que rodea estos meses al mundo árabe. “Soy de Siria, mi familia es de Siria. Nací en Kuwait. Cuando tenía cinco años nos fuimos a Suecia y vivimos allí. Quiero agradecer el apoyo que recibo de los países árabes. De Siria recibo muchos mensajes de apoyo por redes sociales y eso me hace muy feliz”.