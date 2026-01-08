El gran negocio del Barça con Bardghji

Roony Bardghji fue uno de los grandes protagonistas del estreno del Barça en la Supercopa. Primero, porque fue titular en el puesto de Lamine Yamal y, segundo, porque anotó un gol y se marcó un partidazo mostrando todo su talento ofensivo. El joven talento sueco ha sido una de las últimas operaciones de éxito del club blaugrana y un negocio en toda regla ya que llegó este verano por solo 2,5 millones de euros y su tasación se ha multiplicado aunque aún no tiene techo. Un futbolista que ha conseguido asentarse en el Barça y que en el futuro dará mucho que hablar.

El fichaje de Bardghji fue decisión final de Deco, consensuada con Hansi Flick. Una clara apuesta de club pero que demuestra que el engranaje de la secretaría técnica funciona bien, ya que el Barça tenía informes del futbolista desde los 13 años, por lo que anteriores directores deportivos tenían conocimiento ya de su existencia. El club le tenía en seguimiento desde su etapa en el Malmö, pero dio el paso definitivo cuando despuntó en el Copenhague, justo cuando ya muchos clubs de la elite europea iban a por él.

El club blaugrana no solo se movió bien sino que fue valiente por firmar a un jugador que llegaba tras una grave lesión aunque recuperó de la mejor forma. El plan deportivo presentado por Deco, con dorsal de primer equipo, y el sentimiento blaugrana del talentoso jugador sueco hizo el resto ya que Bardghji tuvo hasta 15 ofertas el pasado verano. Y muchas de ellas eran suculentas si hubiera esperado un año a salir con la carta de libertad bajo el brazo ya que terminaba contrato en el 2026. Pagaron 2,5 millones de euros, pero su cotización ya supera los 10 millones de euros y es más que probable que esa cifra augmente al finalizar la temporada.

Bardghji y su entorno siempre han tenido paciencia en el Barça. A pesar de que solo ha disputado poco más de 400 minutos, el sueco siempre ha contado con la confianza de Hansi Flick, que en este mes de diciembre le recomendó no salir. El entrenador del equipo blaugrana no quiere que nadie salga y a pesar de las ofertas que tenía encima de la mesa le ha querido retener. Bardghji es consciente de la competencia, pero nunca abrió la puerta a una cesión. Y eso que clubs como el Oporto preguntaron por él, pero finalmente se echaron a atrás ante la imposibilidad de concretar un préstamo hasta finales de temporada.

La actuación de Bardghji en la Supercopa confirma no solo el talento del futbolista sino que Flick tiene otra arma diferente para utilizar en el ataque blaugrana. El gran handicap del sueco es que juega en la misma posición de Lamine, pero en el futuro los roles pueden variar. Y es que no sería nada extraño que Lamine acabara centrando más su posición para ser aún más decisivo de lo que es en este Barça. Con Bardghji, el Barça tiene un futbolista de talento por muchos años y, sobre todo, un activo que comienza a ser muy importante a nivel de valor en el mercado.