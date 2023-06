Las opciones sobre la mesa con Julián Araujo

El staff debe decidir qué hacer con el lateral mexicano; lleva todos estos meses en dinámica del primer equipo e incluso ha participado en los festejos por el título de Liga y los homenajes Tiene cosas interesantes y, salvo sorpresa, esperarán a pretemporada para verlo competir y tomar una decisión; tiene serias posibilidades de quedarse

Por un error burocrático, Julián Araujo vio cómo su fichaje por el Barça en el pasado mercado invernal se quedó a medias. Sí, cumplía el sueño de pasar a nómina del club de sus sueños, pero no, no iba a estar 'apto' para jugar hasta la siguiente temporada. Tras el 'show' de los últimos minutos antes del cierre de la ventana, con el despacho de Mateu Alemany sacando humo, finalmente no se lograba inscribir a tiempo al jugador.

A pesar de ello, lo cierto es que el mexicano nacido en California ha estado en todo momento en dinámica del primer equipo. Se ha ejercitado a las órdenes de Xavi todos estos meses, empapándose del estilo y del 'ecosistema' tan especial del cuadro azulgrana.

UN 'MÁSTER' A LAS ÓRDENES DE XAVI

Un 'máster' que le está viniendo muy bien al ex de Los Ángeles Galaxy. Además, se le ha 'premiado' de alguna forma con la posibilidad de ser uno más en los festejos por el título de Liga (no pasaba precisamente desapercibido con el pelo teñido de rosa) y en los homenajes en el Spotify Camp Nou a Busquets y Jordi Alba y al adiós del vetusto estadio antes de que inicien las obras de demolición (ya ha comenzado, de hecho).

La planificación para la próxima temporada ha empezado ya y Xavi Hernández se va reuniendo con los futbolistas y comunicando cómo están sus situaciones. En el caso de Araujo, el club y el staff deben decidir qué hacer. Las dos opciones son claras. Lo que parece claro es que tendrá la oportunidad de hacer la pretemporada.

LA BALA DE LA PRETEMPORADA

La primera, que complete la pretemporada, que pueda empezar de cero, hacer todo el trabajo físico y competir durante varios partidos seguidos (algo que hasta ahora no ha podido hacer) para ver cómo se desenvuelve. En este caso, tocará decidir si se apuesta para que siga en plantilla o acaba saliendo a préstamo.

A priori, el californiano tendrá esa 'bala' de la pretemporada para poder demostrar que merece tener una oportunidad. Xavi y los suyos han visto brotes verdes, está entrenando bien, se ha integrado en el grupo y pueden optar por tener paciencia. Que tiene opciones de quedarse, vaya. En una demarcación, además, que queda un poco en el aire después de la conversación que tuvieron Xavi y Koundé. El galo, salvo ocasiones especiales, no ejercerá más como lateral diestro.

De esta forma, con el comodín de Sergi Roberto, Julián puede ser un factor a tener en cuenta. Todo pasa por esa pretemporada y por si el club considera prioridad o no hacer gasto en esa demarcación. Veremos...