El gran gol de Cancelo: Inzaghi sigue al frente del Al Hilal

A Joao Cancelo se le acumulan las preocupaciones estos días. La disputa del Mundial con la selección de Portugal y la incertidumbre que rodea a todo su futuro deportivo le acompañan en unas semanas plagadas de nervios y todo tipo de rumores.

Pero los evidentes quebraderos de cabeza no tienen que ser sinónimo de malas noticias. En este caso, más bien al contrario. Tras un inicio más que dubitativo, Portugal parece haber enderezado el nivel de juego en la cita mundialista con una participación más que destacada del propio Cancelo

Cancelo, una pieza clave para Robert Martínez en Portugal / Agencias

Y a título individual, en las últimas horas, se ha confirmado una noticia imprescindible para despejar el camino de Cancelo de cara a la próxima temporada: tras varias semanas de dudas, el Al Hilal ha confirmado que Simone Inzaghi se mantendrá al frente del equipo y ya trabaja en el capítulo de refuerzos para el regreso a la competición.

La noticia adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que la falta de confirmación en el banquillo del club saudí había bloqueado casi por completo el capítulo de altas y bajas en el Al HIlal. Ahora, con la continuidad de Inzaghi garantizada, todo parece estar mucho más claro,

Joao Cancelo podría ser uno de los grandes beneficiados tras descartarse la revolución técnica en el potente club saudita. Las discrepancias entre el internacional portugués y el técnico italiano provocaron que Cancelo se cayera del equipo en primera instancia y poco después se viera obligado a remover cielo y tierra para buscar una salida en modo de cesión en el pasado mercado invernal. En este escenario surgió el FC Barcelona, con un Flick encantado de la llegada del lateral luso y un jugador que recuperaba su mejor nivel futbolístico y, por supuesto, se asegura su presencia en el Mundial.

Pero aún faltaba un segundo paso. Conseguir el visto bueno del Al Hilal para rescindir el último año de contrato que aún le vincula con el club saudita y tener el camino despejado para firmar el nuevo contrato con el Barça. Ahora, con Inzaghi al frente del equipo, todo es mucho más fácil para solventar la salida del fútbol saudita.

Falta por comprobar si será necesaria una pequeña compensación económica o ajustar un traspaso con algún jugador del fútbol base, pero sí parece seguro que Cancelo rescindira con el Al Hilal y estampará su nuevo contrato con el Barça.

Futuro sin Cancelo

Fuentes del Al Hilal han disipado las últimas dudas después de filtrar las primeras exigencias deportivas de Simone Inzaghi pensando en la remodelación de la plantilla. Tal y como informan varios portales sauditas, el técnico transalpino habría reclamado la llegada de un lateral derecho y un central de primera línea. Dos peticiones que descartan cualquier intento por recuperar a Cancelo, enterrar las diferencias con el ténico y soñar con cumplir el contrato en Arabia.