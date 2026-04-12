FC BARCELONA
El gran gesto de Deco con un aficionado del Barça en la Ciutat Esportiva
El director deportivo azulgrana obsequió con dos entradas para el derbi a un acérrimo aficionado suyo en la Ciutat Esportiva
Los viernes suelen vivirse con una expectación especial en la Ciutat Esportiva. A medida que avanza la mañana, decenas de aficionados se congregan en sus alrededores con la esperanza de ver de cerca a sus ídolos. La mayoría son turistas, pero también abundan los más jóvenes que, tras salir antes de la escuela —especialmente en zonas cercanas como Sant Just, Sant Feliu o Sant Joan Despí—, aprovechan la ocasión para acercarse.
Sin embargo, en los últimos tiempos, los futbolistas rara vez se detienen. Por recomendación del club y por cuestiones de seguridad, las paradas se han reducido considerablemente. Aun así, algunos seguidores conocen bien las rutinas y esperan en puntos estratégicos, como los semáforos a la salida de las instalaciones.
Este viernes, no obstante, se produjo una escena poco habitual. Coincidiendo con la llegada del director deportivo Deco, a las instalaciones, varios aficionados decidieron subir a la zona superior donde estaciona su vehículo (el lusobrasileño aparca en el parking de ejecutivos y directivos), con la esperanza de conseguir una fotografía o un autógrafo.
Una agradable sorpresa
Fue entonces cuando Marc, un aficionado habitual de la Ciutat Esportiva, se acercó para pedirle entradas para el derbi. Lejos de ignorar la petición, el director deportivo reaccionó con cercanía y le invitó a entrar al parking para entregarle dos entrada con muy buena visibilidad para el duelo entre el Barça y el Espanyol. Minutos después, el joven salió visiblemente emocionado, compartiendo con entusiasmo su alegría con el resto de presentes.
Marc, que acude prácticamente a diario con la ilusión de ver a sus jugadores favoritos, vivió así una jornada inolvidable. No solo por el regalo recibido, sino también por el desenlace del partido: un contundente 4-1 en el derbi ante el Espanyol que deja al Barça a nueve puntos del Real Madrid, con la Liga cada vez más cerca.
Gestos como este recuerdan que, más allá del espectáculo, el fútbol sigue siendo emoción y cercanía. Y que, en ocasiones, la perseverancia y la pasión de un aficionado como Marc —que llevaba meses en busca de este encuentro con Deco— acaban encontrando su merecida recompensa.
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