El gran gesto de capitán de Raphinha

Raphinha ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva del Barça para probarse, saludar a sus compañeros y dar ánimos antes del clásico. Pese a no pasar por uno de sus mejores días tras ser descartado para la visita al Bernabéu, el brasileño ha acudido a la Ciutat Esportiva como el gran capitán que es para estar presente en un día importante para el equipo. SPORT ha captado la salida del jugador, que ha salido por la puerta trasera antes que empezara la sesión.

Ayer, contra todo pronóstico, se confirmó que Raphinha no llegaba al encuentro en Bernabéu. Las molestias que arrastra desde hace semanas no remiten lo suficiente y le impiden entrar en la convocatoria. El club y el jugador prefieren no forzar y mantener la prudencia y por ahora no hay un alcance exacto cerrado ni una fecha confirmada de regreso, aunque todo parece indicar que será tras el parón de selecciones.

Además, en el club dan a entender que se forzó ligeramente con su regreso, que debería haber sido más pausado. El jugador luchó para acortar plazos con el objetivo de ayudar al equipo y estar presente en el Bernabéu ante uno de los equipos que mejor se le da, pero finalmente deberá apoyar al equipo desde casa.

Líder dentro y fuera del campo

Lo de este sábado es un gesto de capitán en toda regla. Raphinha está muy ligado al Barça y a la entidad, ejerciendo como uno de los referentes del vestuario. El brasileño, que hoy no tenía ninguna obligación de acudir a las instalaciones, podría haberse quedado en casa, pero eligió acercarse para desear suerte a los que viajan.

Detalles así, que podrían resultar insignificantes, tienen un gran peso en el vestuario azulgrana, en el que se tiene al brasileño muy bien valorado y como un líder en toda regla. La expedición azulgrana vuela hoy a Madrid en chárter y dormirá allí para estar al cien por cien en El Clásico de mañana.

Así pues, el objetivo esta vez no es correr para volver lo antes posible, sino estar recuperado para regresar en el tramo más importante de temporada y ayudar al equipo como él sabe.