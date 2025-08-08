El gran duelo entre Lamine y Dembélé: ¿quién merece el Balón de Oro?

El azulgrana Lamine Yamal o el parisino Ousmane Dembélé. No hay más.Treinta futbolistas están en la lista de nominados al Balón de Oro para tomar el relevo del español Rodri en la gala cuya 69 edición tendrá lugar el próximo lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet de París. Muchos y muy buenos son los candidatos, pero todo el mundo tiene claro que este año es cosa de dos.

Rodri balón de oro / .

Lamine Yamal es el futbolista del momento, el mejor de la actualidad y probablemente de los próximos años pese a haber cumplido la mayoría de edad hace menos de un mes. Solo por eso, porque no hay jugador que destile tanto talento, expectativas de futuro y capacidad para echarse a sus espaldas un equipo de la enorme dimensión del Barça, ya debería tener dueño el próximo Balón de Oro. Pero son muchas las circunstancias que concurren en esta votación de 180 periodistas, que deben valorar quién ha sido, a su juicio, el mejor durante la temporada 2024/2025.

Lewandowski, Pedri, Raphinha y Lamine Yamal, en la lista de 30 nominados al Balón de Oro masculino / @ballondor

Razones de uno y otro

Ousmane Dembélé es también muy bueno y ha realizado una campaña espectacular, ganándolo casi todo con el París Saint-Germain, pero esa mala final del Mundial de Clubes ante un Chelsea muy superior le puede penalizar, además de perder el duelo particular con Lamine en la pasada Nations League. El azulgrana marcó dos goles para España en el espectacular 5-4 de Stuttgart y el francés no vio puerta. Eso sí, tiene a su favor el gran papel en una Champions histórica para el PSG.

Lamine ha marcado menos goles (18 a 35) y ha conquistado menos títulos (3 a 4) que Dembélé, pero la dimensión del futbolista del Barça está a otro nivel. Ni se le puede comparar el exazulgrana. Lo que ha conseguido el de Rocafonda a su edad no lo ha logrado nadie, ni tan solo Leo Messi. Lamine Yamal es un elegido, un futbolista por el que vale la pena pagar una entrada, por quien el público se pone de pie y queda admirado con sus diabólicos regates, su ‘delicatessen’ y una zurda mágica.

El jugador del FC Barcelona hizo escala en París tras regresar de pasar unos días el Brasil / @OnzeMondial

Tampoco es lo mismo ganar LaLiga, con la lucha eterna contra el Real Madrid, que la League 1. Todo esto hay que ponerlo en una balanza y con la consideración de que votan periodistas de todo el mundo, también de rincones más lejanos donde lo que llegan son las acciones espectaculares, las que dan la vuelta al universo. Y es aquí donde Lamine no tiene parangón.

Los otros azulgranas y la lucha por el tercer puesto

Si reñido y emocionante estará el primer puesto, la lucha entre Lamine y Dembélé por el Balón de Oro, también interesante será la puja por el tercer lugar que complete el podio. Otros tres jugadores del Barça han entrrado en la lista de 30 nominados: Raphinha, Pedri y Lewandowski. De ellos, el brasileño es quien tiene más opciones de acompañar a los dos favoritos después de una temporada espectacular, con 57 acciones de gol, fruto de 34 goles y 23 asistencias. Vitinha, Salah o Mbappé son igualmente candidatos a esta plaza.

Perform

Entre los 30 nominados hay un club que sobresale por encima del resto, el PSG, con 9 futbolistas, prácticamente todo el equipo tituiar. Un hecho que, por cierto, puede ser un hándicap para Dembélé, pues corre el peligro de que se reparta el voto con sus compañeros.