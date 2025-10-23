La paliza de Lamine Yamal a Mbappé: 7-1

Un clásico siempre depara duelos individuales muy interesantes, pero hay uno que sobresale por encima de los otros porque estamos hablando ni más ni menos que de los dos futbolistas más relevantes de Barça y Real Madrid... y del fútbol en general. Lamine Yamal es la estrella de un FC Barcelona que necesita de la mejor versión del canterano. Aunque ha marcado un gol y ha repartido dos asistencias en el regreso tras sus molestias en el pubis, está claro Lamine que no ha alcanzado todavía el nivel superlativo de la pasada campaña. Mientras que Kylian Mbappé sí está siendo determinante para Xabi Alonso. Aunque el francés no marcó en el último compromiso ante la Juventus (tuvo una muy clara que desbarató Di Gregorio) son 15 goles (10 de Liga y 5 de Champions) en 12 partidos. Ahí es nada.

Lamine amplió el marcador ante Olympiacos desde el punto de penalti / Champions

Le tiene comida la moral

Pero hay un dato importante que tiene comida la moral a Mbappé cuando se enfrenta a Lamine Yamal. Y es que en los 8 partidos que han coincidido ambos sobre el césped, el marcador de victorias no puede ser más elocuente: 7 para el de Rocafonda y solo 1 para el parisino.

Lamine Yamal y Mbappé se ha visto las caras en 4 clásicos Barça-Real Madrid (todos con victoria azulgrana), en dos duelos Barça-PSG (ahí llegó la única victoria de Kylian) y en dos duelos entre España y Francia saldados con triunfos de la Roja.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Lamine Yamal ya sabe lo que es marcar en el Santiago Bernabéu. Fue autor de uno de los cuatro goles del conjunto azulgrana en el 0-4 del último partido liguero jugado en el coliseo blanco, con un derechazo a pase de Raphinha. Lewandowski abrió la cuenta con un doblete y la cerró el propio Rapha en un partido de gran superioridad para los de Hansi Flick.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé se verán las caras por novena vez / V. Enrich/EFE

Mbappé domina (por poco) en el duelo goleador

Como todos los clásicos de la temporada pasada, hubo victoria azulgrana. Ahí está el 2-5 de la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, el 3-2 de la final de la Copa del Rey (no 'mojó' el de Rocafonda, pero repartió dos asistencias) y el espectacular 4-3 de Montjuïc, con gol del canterano azulgrana y hat-trick de Mbappé que de poco le sirvió al equipo blanco.

El único partido que le ha ganado Kylian Mbappé a Lamine Yamal fue con el París Saint-Germain. Eso sí, una derrota contundente para el Barça en Montjuïc (1-4 la campaña 2023/2024, com doblete del parisino).

En cuanto a los goles marcados por uno y otro cuando se han citado sobre un terreno de juego, Kylian Mbappé domina por poco en este apartado, pues ha marcado 8 tantos, por 6 de Lamine. Además, hay que sumarle 4 asistencias a cada uno, por lo que sus acciones con valor gol aumentan a 10 del de Rocafonda por 12 del francés.

La carrera por el Balón de Oro

Será, seguro un duelo espectacular, en el que se puede dar, de alguna manera, el pistoletazo de salida para el próximo Balón de Oro. Tras quedar Lamine Yamal segundo el año pasado, todos los augurios apuntan a que levantará a lo largo de su carrera este preciado trofeo individual más de una vez.

Mbappé tiene 26 años, ocho más que Lamine, y también busca levantarlo por primera vez. Su máxima posición en el ranking fue un tercer lugar en 2023. Esta temporada ha arrancado con mucha fuerza y todas las miradas del fútbol mundial estarán puestas en este clásico.