La gran duda en el once del Barça en el clásico

Los jugadores del Barça se lo han puesto fácil a Hansi Flick. El espectacular rendimiento ante el Athletic Club en las semifinales da que pensar que el técnico alemán repetirá el mismo once que goleó al conjunto bilbaíno, si bien la naturaleza del rival puede llevar a un matiz en el centro del campo.

El Real Madrid es un conjunto con futbolistas físicos del nivel de Tchouaméni, Camavinga, Bellingham o incluso Valverde incorporado a la medular, por lo que Flick tiene la duda de avanzar a Eric Garcia o mantenerle atrás, donde dio mucha solidez en la semifinal de esta Supercopa de España.

En principio, todo apunta a que Flick repetirá la fórmula del Athletic. Es decir, situar a Frenkie de Jong en el inicio de la construcción del juego, flanqueado por Pedri, quien debe dar continuidad a la mecha encendida por el neerlandés y dar sentido a todo el juego barcelonista. El tinerfeño es imprescindible y Flick tiene claro que debe darle las máximas comodidades para que se sienta a gusto.

Tercera vía

Otra opción es que Frenkie de Jong avance su posición para ocupar la demarcación de Fermín en la zona de tres cuartos con Pedri y Eric Garcia por detrás. En este supuesto o cualquiera que incluya la entrada de Eric en el centro del campo supondría la incorporación de Gerard Martín en el eje central al lado de Pau Cubarsí.

De todos modos, parece improbable que se produzca este movimiento ya que el equipo perdería claramente ‘punch’ en ataque con la ausencia de un Fermín que ante el Espanyol y el Athletic ha demostrado como es capaz de romper con sus llegadas desde atrás.

En ataque, el tridente parece muy definido con un Ferran Torres que ha desbancado a Robert Lewandowski. El de Foios ha sido titular en los últimos cuatro partidos de Liga, así como en la semifinal de la Supercopa del miércoles cuando marcó un gol y dio verticalidad con sus constantes movimientos desmarcándose.

Raphinha actuará en su puesto natural en la banda izquierda, mientras que Lamine Yamal volverá al once por la derecha después de entrenarse ayer con normalidad. Roony cumplió frente al Athletic, pero en esta final es la hora del de Rocafonda.