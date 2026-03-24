FC BARCELONA
El gran dilema que le viene a Hansi Flick: el pivote del Barça
Con el regreso de Frenkie de Jong, Flick debe elegir entre el control del juego y la experiencia del neerlandés, o la frescura de Bernal en el trama decisivo
El FC Barcelona encara un tramo decisivo de la temporada con un dilema mayúsculo en el centro del campo. Hansi Flick recuperará si nada se tuerce tras el parón de selecciones a Frenkie de Jong, en el dique seco desde finales de febrero por una lesión muscular.
El neerlandés regresará justo a tiempo antes de la salida más complicada para los azulgranas en lo que queda de LaLiga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y los cuartos de final de la Champions League, también frente a los rojiblancos.
El problema —o bendito problema— está claro: ¿mantener a Marc Bernal o devolver la titularidad a Frenkie de Jong? El análisis de Àlex Delmàs en 'La Posesión de SPORT' pone cifras y argumentos al debate que viene en el Barça.
Bernal, orden, gol y duelos
Delmàs defiende que el canterano ha ganado peso por tres motivos muy concretos. El primero, su lectura posicional: "No invade espacios, los ocupa". Una idea que también ha remarcado Flick y que se traduce en un juego más limpio. Bernal "sabe dónde ubicarse en cualquier momento" y eso facilita la estructura colectiva sin pisar espacios de Pedri.
El segundo factor es el gol. "Es evidente que es un jugador con llegada", explica el analista. Sus cinco tantos en los últimos nueve partidos avalan una aportación ofensiva poco habitual en un pivote.
Y el tercer argumento está en lo físico: "Es muy ganador de duelos". Con un 54% de éxito general y un 56% en el juego aéreo, Bernal aporta músculo y presencia. Todo ello, además, con margen de crecimiento: no deja de ser un futbolista de 2007.
De Jong, control, salida y experiencia
Pero la vuelta de Frenkie cambia el tablero. Para Delmàs, el neerlandés ofrece algo diferencial: el control del juego. "Con De Jong, el equipo tiene más control", afirma. No es solo una sensación: promedia 73 pases por partido, muy por encima de Bernal, con 23 por choque.
El segundo punto es su capacidad para superar presiones. "Con un marcaje al hombre, puede salir con conducción o con finta". En ese contexto, solo Pedri está a su nivel en la plantilla.
Y el tercer elemento es la experiencia. "Tiene un punto superior en partidos grandes", señala Delmàs. La lectura de los tiempos y el aplomo en escenarios de máxima exigencia pueden ser decisivos ante rivales como el Atlético.
Un dilema sin respuesta fácil
Flick deberá elegir entre el orden y la frescura de Bernal o el control y la jerarquía de De Jong. Dos perfiles distintos para acompañar a Pedri, dos formas de entender el pivote… y una decisión que puede marcar la temporada del Barça.
- El Barça, primer equipo confirmado para la Champions 2026/27
- Iturralde González no se corta y se pronuncia sobre el penalti no pitado de Carvajal a Llorente y la roja a Valverde
- Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel
- Flick da el OK a la continuidad de Cancelo en el Barça
- Andrea Cambiaso, el lateral sorpresa en la lista de fichajes del Barça
- Lewandowski se pronuncia sobre su futuro en el Barça
- Problemas para Simeone: ¡Dos bajas sensibles ante el Barça!
- Alcaraz explota en Miami: '¡No puedo más, me quiero ir a casa!