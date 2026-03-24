El gran dilema que le viene a Hansi Flick: el pivote del Barça

El FC Barcelona encara un tramo decisivo de la temporada con un dilema mayúsculo en el centro del campo. Hansi Flick recuperará si nada se tuerce tras el parón de selecciones a Frenkie de Jong, en el dique seco desde finales de febrero por una lesión muscular.

El neerlandés regresará justo a tiempo antes de la salida más complicada para los azulgranas en lo que queda de LaLiga ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y los cuartos de final de la Champions League, también frente a los rojiblancos.

El problema —o bendito problema— está claro: ¿mantener a Marc Bernal o devolver la titularidad a Frenkie de Jong? El análisis de Àlex Delmàs en 'La Posesión de SPORT' pone cifras y argumentos al debate que viene en el Barça.

Bernal, orden, gol y duelos

Delmàs defiende que el canterano ha ganado peso por tres motivos muy concretos. El primero, su lectura posicional: "No invade espacios, los ocupa". Una idea que también ha remarcado Flick y que se traduce en un juego más limpio. Bernal "sabe dónde ubicarse en cualquier momento" y eso facilita la estructura colectiva sin pisar espacios de Pedri.

Bernal celebra el gol ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

El segundo factor es el gol. "Es evidente que es un jugador con llegada", explica el analista. Sus cinco tantos en los últimos nueve partidos avalan una aportación ofensiva poco habitual en un pivote.

Y el tercer argumento está en lo físico: "Es muy ganador de duelos". Con un 54% de éxito general y un 56% en el juego aéreo, Bernal aporta músculo y presencia. Todo ello, además, con margen de crecimiento: no deja de ser un futbolista de 2007.

De Jong, control, salida y experiencia

Pero la vuelta de Frenkie cambia el tablero. Para Delmàs, el neerlandés ofrece algo diferencial: el control del juego. "Con De Jong, el equipo tiene más control", afirma. No es solo una sensación: promedia 73 pases por partido, muy por encima de Bernal, con 23 por choque.

Frenkie De Jong vive un momento dulce / FCB

El segundo punto es su capacidad para superar presiones. "Con un marcaje al hombre, puede salir con conducción o con finta". En ese contexto, solo Pedri está a su nivel en la plantilla.

Y el tercer elemento es la experiencia. "Tiene un punto superior en partidos grandes", señala Delmàs. La lectura de los tiempos y el aplomo en escenarios de máxima exigencia pueden ser decisivos ante rivales como el Atlético.

Un dilema sin respuesta fácil

Flick deberá elegir entre el orden y la frescura de Bernal o el control y la jerarquía de De Jong. Dos perfiles distintos para acompañar a Pedri, dos formas de entender el pivote… y una decisión que puede marcar la temporada del Barça.