El gran dilema de Flick con Szczesny y Ter Stegen

Sin duda, la noticia de este lunes en clave blaugrana fue la reaparición de Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán realizó una parte del entrenamiento con el resto del grupo siguiendo su proceso de recuperación y apunta a estar disponible para jugar dentro de un mes: a finales de abril, aproximadamente. Con su regreso, se abre un nuevo escenario para Hansi Flick bajo palos.

Si todo sigue su curso, el capitán blaugrana podría volver a estar disponible para el tramo final de la temporada. A pesar de que le faltará ritmo de juego, dependiendo de cómo evolucione el equipo en las tres competiciones en las que sigue vivo, podría llegar a tener minutos este curso. Por delante, las últimas jornadas de Liga y una hipotética final de Champions. Nada mal. Si los catalanes lograsen cantar el alirón con antelación, podría enfundarse los guantes en las últimas fechas de la competición doméstica.

Ahora bien, con la Champions llegarían los problemas. Si el Barça supera los cuartos de final frente al Borussia Dortmund, tendría las semifinales contra el vencedor de la eliminatoria entre Bayern de Múnich e Inter de Milán. La ida de las cuales estaría agendada para el 29-30 de abril en Montjuïc y la vuelta para el 6-7 de mayo en territorio alemán o italiano. La final, marcada en rojo en el calendario, será el 31 de mayo.

A pesar de que Ter Stegen tuviese el 'ok' del staff técnico y de los servicios médicos para jugar en la Champions League, existe un problema burocrático que no se lo pondría nada fácil. El meta alemán ahora mismo no aparece en la lista de jugadores inscritos en la Champions en la UEFA. Iñaki Peña y Szczesny son los dos únicos porteros de la primera plantilla que aparecen junto a Astralaga, Kochen y Yaakobishvili, quienes forman parte de la lista B.

Cuando el alemán se lesionó, el Barça se aferró al artículo 31.14 de la UEFA para poder inscribir a 'Tek'. Ahora bien, de acuerdo con la reglamentación actual, Ter Stegen podría participar en la máxima europea una vez reciba el alta médica, aunque solo sería posible hacerlo en sustitución de Szczesny. Una decisión que se tomaría más adelante, evidentemente, en el caso de que los blaugranas alcancen la final de Champions.