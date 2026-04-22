El gran dilema de Flick

El Barça vuelve a escena en LaLiga hoy frente al Celta en un contexto marcado por la reciente y dolorosa eliminación en la Champions. El conjunto azulgrana busca pasar página y mantener el pulso por el campeonato doméstico, su gran objetivo en este tramo final de temporada.

Flick perfila un once con varias incógnitas, especialmente en el centro del campo. La baja confirmada de Marc Bernal, que no se ha recuperado de sus problemas en el tobillo, limita las opciones en la base de la jugada. En ese escenario, el técnico alemán maneja distintas alternativas entre De Jong, Gavi, Marc Casadó y Eric Garcia.

De Jong se va acercando a su mejor nivel pero Gavi ha tenido protagonismo en los últimos partidos

Gavi cuenta con muchas opciones de repetir en el doble pivote junto a Pedri y Fermín, con Frenkie reservado inicialmente para la segunda mitad. Fermín, además, parte como favorito para ocupar la mediapunta, aunque su rol está condicionado por otro de los grandes interrogantes: la posición de Dani Olmo.

Fermín, Gavi y Olmo se han formado en La Masia / Valentí Enrich

La decisión sobre el extremo izquierdo será clave. Si Flick apuesta por Marcus Rashford desde el inicio, Olmo quedaría como recurso desde el banquillo.

En cambio, si el inglés comienza como suplente, Fermín podría desplazarse a la banda izquierda, dejando la mediapunta para Olmo, como ya ocurrió en el Metropolitano.

La otra gran duda es quien será el extremo izquierdo

En ataque, la baja de Raphinha, aún en proceso de recuperación por problemas musculares, reduce las variantes ofensivas. Lamine seguirá siendo el principal foco de desequilibrio desde el extremo derecho, mientras que Robert Lewandowski apunta al banquillo. En su lugar, Ferran Torres, en un buen momento de forma, apunta a titular en la punta de ataque.

Tras varios meses en lo que no lograba marcar, Ferran rompió su mala racha ante el Espanyol con dos goles y volvió a ver portería en el Metropolitano en la vuelta de la Champions. También Lamine pasa por un gran momento y se encuentra en el mejor momento de forma de la temporada. A pesar de acumular muchos minutos, nadie duda de que estará en el once de Flick. Más aún tras haber podido disfrutar de unos días de fiesta la plantilla esta semana. El técnico alemán destacó ayer el buen nivel de los entrenamientos y espera lo mejor de su equipo ante el Celta.