El gran dilema de la delantera del Barça: o Ferrán o Lewandowski. Uno de los dos deberá salir

Llegan ya los meses decisivos de la planificación en el Barça y, a pesar de las elecciones, la dirección deportiva y cuerpo técnico van a tomar las primeras decisiones a falta de ejecución final en el caso de que Joan Laporta sea elegido de nuevo presidente. El debate sobre la delantera está cerrado y el Barça fichará a un delantero centro de primer nivel, por lo que la decisión ahora se centra en valorar quien será su escudero a partir de la próxima temporada. O Lewandowski o Ferrán Torres, por quien aún no se ha comenzado a negociar la renovación de su contrato que expira el 30 de junio del 2027.

La idea del Barça pasa por renovar la posición teniendo en cuenta que se debe ir un paso más allá en el proyecto. Se trata de un fichaje estratégico ya que se deberá acometer una inversión muy importante y hay varios nombres encima de la mesa, no solo el de Julián Álvarez, quien sí sería prioritario. En el club blaugrana no descartan alguna apuesta en el caso de que surgiera una buena oportunidad de mercado a partir de junio.

El Barça quiere partir con posiciones dobladas, por lo que también se necesitará un punta que entre en las rotaciones. Y ahí está el debate. Robert Lewandowski, quien acaba contrato el próximo 30 de junio, se ha ofrecido a seguir en condiciones económicas muy favorables. El polaco tiene numerosas ofertas millonarias encima de la mesa, pero está dispuesto a seguir asumiendo un rol más secundario. Se trata de un goleador nato, aunque su edad -37 años- comienza a pesar. Hansi Flick le tiene en una estima especial y deberá tomar la decisión final sobre su futuro en la que dependerá mucho el rendimiento que tenga el polaco en la fase decisiva de la temporada. No hay nada descartado, ni decidido en una situación abierta y con el entorno del futbolista, con Pini Zahavi a la cabeza, apretando para conseguir su continuidad.

Hoy por hoy, el futuro de Lewandowski parece más fuera que dentro del Barça, pero no está claro al cien por cien. Y es que si finalmente el Barça diera el paso para renovarle por un año más en estas condiciones especiales, la situación de Ferrán Torres podría variar. El ex del City ha tenido un gran rendimiento esta temporada, pero su contrato acaba en el 2027, por lo que se debe tomar una determinación con él: o renueva o se le pone en el mercado siempre que Lewandowski tenga opciones para seguir. Por ahora, ha habido contactos aunque la renovación está algo congelada a la espera de las decisiones finales.

El rendimiento de los dos delanteros ha sido parejo. Ferran Torres lleva 16 goles en 31 partidos, mientras que Lewandowski ha marcado 13 goles en 28 encuentros disputados. Son dos futbolistas de características muy distintas y apreciados dentro del club, pero por Ferran se podría sacar rendimiento económico, algo imposible con el polaco. Lo que queda claro es que Ferran quiere seguir sí o sí porque se ha ido encontrando cada vez mejor en el Barça y entiende que tiene mucho margen de mejora. Su edad -25 años- le ayuda, pero también sabe que si Lewandowski renovara lo iba a tener muy complicado para jugar.

Los exámenes finales comienzan a partir de ahora y habrá que ver qué delantero será el titular para Hansi Flick en la fase más determinante de la temporada. Lewandowski ha sido el elegido en los partidos grandes siempre que se ha encontrado bien, mientras que Ferran ha aprovechado bien sus oportunidades cuando ha ejercido de delantero titular.