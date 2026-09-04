La gran diferencia entre PSG y Barça que puede decidir la Champions

La batalla por Europa no solo se decide en la pizarra. También se juega en las piernas. Y en ese apartado existe una diferencia considerable entre el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain. La comparación de los jugadores utilizados en sus 'once tipo' por ambos equipos en sus respectivas ligas durante la temporada 2025/26 deja una brecha de 7.148 minutos.

El Barça necesitó exprimir a sus principales futbolistas para competir en LaLiga. El PSG, en cambio, tuvo mucho más margen para repartir esfuerzos y proteger a sus estrellas en una competición doméstica con menor exigencia. Una diferencia que puede cobrar importancia cuando lleguen las grandes noches europeas.

La 'terapia de descanso' de Luis Enrique

Luis Enrique ha convertido la gestión de las cargas en una de sus herramientas. El técnico asturiano no ha dudado en conceder descansos individuales a sus jugadores cuando lo ha considerado necesario. El ejemplo más reciente lo protagonizó Ousmane Dembélé.

Luis Enrique y Dembélé, claves en los éxítos del PSG / Agencias

El ganador del Balón de Oro pactó con el entrenador una semana de descanso a finales de agosto y se perdió el partido ante el Lille. Dembélé había disputado la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y el estreno liguero ante el Rennes, pero Luis Enrique decidió darle varios días de desconexión antes de reincorporarse al grupo. El técnico defendió la decisión y aseguró estar convencido de que había tomado la decisión correcta.

El dato resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta el peso del francés en el equipo. Dembélé acumuló solo 1.063 minutos en la Ligue 1 durante la temporada comparada. El PSG pudo permitirse dosificar a su principal referencia ofensiva y reservarlo para los grandes escenarios.

Más de 7.000 minutos de diferencia

La comparación entre los futbolistas más utilizados de ambos equipos refleja hasta qué punto existen dos modelos diferentes de gestión. Los once jugadores escogidos para el Barça acumularon 22.523 minutos en LaLiga, mientras que los once del PSG sumaron 15.375 en la Ligue 1. La diferencia asciende a 7.148 minutos.

En el Barça, varios futbolistas superaron los 2.000 minutos. Eric Garcia disputó 2.730, Pau Cubarsí 2.706, Joan Garcia 2.700, Lamine Yamal 2.270 y Jules Kounde 2.261. También Pedri alcanzó los 2.110 minutos y Ferran Torres llegó a 1.975.

Diferencia entre 'once tipo' de Barça y PSG en la 25/26 Portero: Joan Garcia (2.700') vs Matvey Safonov (1.350') Lateral derecho: Jules Kounde (2.261') vs Achraf Hakimi (1.374') Defensa central: Eric Garcia (2.730') vs Marquinhos (1.049') Defensa central: Pau Cubarsí (2.706') vs Willian Pacho (1.915') Lateral izquierdo: João Cancelo (953', 1/2 temporada) vs Nuno Mendes (1.250') Mediocentro: Pedri (2.110') vs Vitinha (2.121') Mediocentro: Frenkie de Jong (1.631') vs Fabián Ruiz (1.129', lesión de rodilla) Mediocentro ofensivo: Fermín López (1.798') vs João Neves (1.286') Extremo: Raphinha (1.389') vs Khvicha Kvaratskhelia (1.482') Extremo: Lamine Yamal (2.270') vs Désiré Doué (1.356') Delantero centro: Ferran Torres (1.975') vs Ousmane Dembélé (1.063')

En París el escenario fue muy diferente. Vitinha fue el único jugador de campo de los once comparados que superó los 2.000 minutos, con 2.121. Marquinhos disputó 1.049, Achraf Hakimi 1.374, João Neves 1.286 y Kvaratskhelia 1.482. Dembélé, como ya se ha apuntado, apenas alcanzó los 1.063.

No significa que sus futbolistas tuvieran una temporada sencilla. La diferencia está en la distribución de los esfuerzos. Luis Enrique pudo repartir mucho más los minutos de sus piezas importantes.

Dos caminos hacia las grandes noches

El Barça afrontó una competición doméstica mucho más exigente, en la que no pudo reservar con tanta frecuencia a sus principales jugadores. Cada jornada obligó a Hansi Flick a mantener un alto nivel de exigencia, lo que se tradujo en una mayor carga de minutos para sus titulares. A esto se suma una diferencia importante en el calendario: la Ligue 1 cuenta con 34 jornadas, mientras que LaLiga tiene 38, cuatro partidos más que también incrementaron la carga competitiva.

El PSG tuvo otra posibilidad. Su dominio en Francia le permitió afrontar muchos encuentros con más rotaciones y proteger a sus futbolistas determinantes. Incluso aplazando partidos sin el consentimiento del rival, como ya pasara con el duelo ante el Lens para dar descanso de cara a la vuelta de cuartos de final en Anfield.

El PSG afronta el sorteo de la Champions League 2026/27 como vigente campeón / Europa Press

La diferencia no garantiza ningún resultado en Europa, pero sí puede convertirse en un factor importante. Cuando lleguen las eliminatorias y cada sprint, cada duelo y cada minuto puedan marcar la diferencia, llegar con las piernas más frescas puede ser una ventaja competitiva.

El Barça llegará con sus futbolistas al máximo de ritmo competitivo. El PSG, en cambio, podrá administrar mejor sus esfuerzos. Y en una Champions que se decidirá en los pequeños detalles, esos minutos de diferencia pueden acabar teniendo su peso.