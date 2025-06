La gran decisión de Nico Williams

Nico Williams fue, sin duda, una de las grandes estrellas de la selección en el triunfo ante Francia en la Nations League. Marcó un golazo y se le vio en su salsa rodeado de jugadores del Barça. El extremo del Athetic fue uno de los grandes protagonistas del pasado mercado en clave blaugrana, pero el club no ha realizado movimiento alguno y sigue sin estar en la lista de prioridades. Ante eso, y con ofertas de la Premier, Nico debe tomar su gran decisión y puede haber sorpresa final.

En el Barça no quieren líos de ningún tipo y públicamente se ha descartado al jugador. La relación con el Athletic quedó muy tocada al trascender reuniones entre el agente del jugador y el club blaugrana que no gustaron en Bilbao. Y más porque siempre tuvieron la percepción de que era imposible que el Barça pudiera inscribir al futbolista por sus problemas de límite salarial.

Es cierto que Nico Williams gusta a pesar de su irregular temporada, pero el Barça se está moviendo por otros jugadores para reforzar la posición de extremo, prioridad absoluta para el próximo proyecto. Luis Díaz encabeza la lista y Rashford se mantiene como alternativa tras mantener alguna reunión con su entorno. Con Nico Williams no ha habido nada y es probable que no lo haya a pesar de que el jugador podría estar ahora más interesado en que la operación salga adelante.

Nico mantiene una estrecha relación con varios jugadores del Barça y un feeling especial con Lamine Yamal. El canterano blaugrana estaría encantado de compartir equipo con él, pero no se van a dar las bromas del año pasado que tanto revuelo causaron. Porque el Barça no va a dar lugar a ello evitando enfrentamientos con el Athletic.

En esta tesitura, el entorno de Nico Williams ha ido escuchando ofertas de la Premier. Arsenal y Chelsea están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión, pero no cuentan con el OK del futbolista. Y es que Nico Williams es muy reacio a salir al extranjero y si el Barça no se mueve, la idea es renovar con el Athletic y seguir en un ecosistema en el que se siente muy feliz.

El Athletic ha iniciado ya acercamientos para ampliar ese contrato que expira en el 2027. Y lo más importante que está encima de la mesa es subir esa cláusula de rescisión que es de algo más de 60 millones de euros. Si sube, no subirá mucho porque el Athletic nunca negocia traspasos de sus titulares, por lo que el jugador quedaría totalmente bloqueado. Nico está ante su segunda gran decisión y todo indica que su casa seguirá siendo Bilbao...salvo que el Barça se lo repiense.