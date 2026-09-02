El gran contrato que rechazó Livakovic para fichar por el Barça

Dominik Livakovic ya tiene su futuro resuelto en el FC Barcelona. El portero croata llegó hace unos días al Barça procedente del Fenerbahçe por 2 millones de euros más 0,5 en variables y, después de varios días de incertidumbre por las dificultades del club con el 'fair play' financiero de LaLiga, finalmente ha sido inscrito y podrá estar a disposición de Hansi Flick.

Durante las últimas semanas se llegó a valorar seriamente la posibilidad de que Livakovic saliera cedido, con el Dinamo de Zagreb como principal candidato, si el Barça no conseguía completar su inscripción. El escenario habría supuesto que el guardameta regresara a Barcelona en 2027. Sin embargo, el club blaugrana ha logrado solucionar la situación y el croata se queda definitivamente en la plantilla.

Precisamente fue el Dinamo de Zagreb, el club en el que Livakovic se formó y en el que se convirtió en uno de los grandes porteros del fútbol croata, quien trató de recuperarle antes de que se decidiera por el Barça. Según el diario croata Jutarnji list, el conjunto de Zagreb puso sobre la mesa del guardameta un contrato de seis años para intentar convencerle de que regresara definitivamente.

Una oferta de seis años

La propuesta del Dinamo no era una simple alternativa para solucionar la situación de Livakovic. El club estaba dispuesto a ofrecerle un contrato de seis temporadas, convirtiéndole en una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo.

Livakovic defendió la portería del Dinamo entre 2015 y 2023 y volvió al club cedido la pasada temporada durante la segunda vuelta del curso. La entidad croata quería recuperarle definitivamente y convertirle de nuevo en uno de los grandes referentes de su plantilla.

El medio croata asegura además que las condiciones económicas de la propuesta situaban a Livakovic en un nivel salarial similar al de Josip Misic, uno de los jugadores mejor pagados del Dinamo. Se trataba, por tanto, de una oferta importante tanto por duración como por condiciones económicas.

Livakovic, sin embargo, rechazó la propuesta de su exequipo y priorizó la posibilidad de jugar en el FC Barcelona. El guardameta apostó por la oportunidad de competir en el conjunto azulgrana pese a que durante varios días su inscripción no estaba garantizada.

Ya puede competir por la portería

Ahora, ese problema ya forma parte del pasado. Livakovic ha sido inscrito por el Barça y ya está disponible para Flick, por lo que podrá entrar en las convocatorias del técnico alemán y competir por un puesto bajo palos.

El croata se encuentra integrado en la dinámica del primer equipo y tendrá que pelear por minutos con Joan Garcia y Wojciech Szczesny. El guardameta catalán parte como primera opción para Flick, mientras que Livakovic deberá competir con el polaco por convertirse en la segunda alternativa.

Después de rechazar un contrato de seis años del Dinamo de Zagreb, Livakovic ha conseguido finalmente cumplir su objetivo de quedarse en el Barça. La incertidumbre sobre su inscripción ya ha terminado y el internacional croata afronta ahora el verdadero reto: ganarse un sitio en la portería blaugrana.