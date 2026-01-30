El gran cambio de Pedri

Pedri se lesionó en Praga ante el Slavia el pasado 21 de enero. El Barça comunicó entonces que el centrocampista estaría alrededor de un mes de baja, por lo que su regreso, en principio, se espera para finales de febrero.

En este sentido, la clasificación directa del equipo para los octavos de final de la Champions fue una doble noticia positiva para el jugador. Pedri habría llegado muy justo para una hipotética repesca europea, especialmente para el partido de ida, así que el hecho de acabar quintos en la Fase Liga ha supuesto un alivio tanto para el club y Hansi Flick como para el propio futbolista, que ya sabe que no se perderá ningún cruce decisivo de la máxima competición continental. Además, la clasificación permite seguir recuperándose sin ningún tipo de presión al jugador.

El elegido por la UEFA

De hecho, quienes conviven a diario con él en la Ciutat Esportiva aseguran que el canario ha encajado este nuevo contratiempo de una forma muy distinta a su última lesión. Entonces lo pasó realmente mal a nivel anímico, mientras que ahora se le ve mucho más fuerte de cabeza, tranquilo y con un evidente cambio de actitud. Pedri es consciente de que regresará con todo por decidir, más allá de la Copa del Rey, donde el Barça intentará seguir adelante en Albacete, y eso le ha ayudado a relativizar la situación.

Pedri, con sus padres y su hermano, en la celebración del título de la Supercopa de España / @Pedri

La recuperación, además, avanza muy bien y el futbolista mantiene un estado de ánimo muy positivo. Buena prueba de ello fue la entrevista que concedió esta semana en la Ciutat Esportiva a Graham Hunter, periodista de referencia vinculado a la UEFA, en el marco del documental que el organismo graba cada temporada sobre la Champions League. La UEFA ha querido que Pedri sea una de las figuras destacadas de esta edición y la charla fue puramente futbolística, muy técnica, centrada en el juego y en el momento del Barça.

Durante la conversación, Pedri se mostró optimista tanto con su recuperación como con la temporada que está realizando el equipo, dejando una imagen muy alejada de la preocupación que le acompañó en su anterior lesión. Esta vez, el centrocampista ha asumido el parón con madurez, confianza y la convicción de que llegará a tiempo para lo verdaderamente importante.