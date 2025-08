La gran baza del Barça para inscribir jugadores sin contar con Ter Stegen

El presidente del Barça, Joan Laporta, explicó en la gira Asiática que estaban trabajando para inscribir a todos los fichajes sin tener que contar con la lesión de larga duración de Marc-André Ter Stegen. El club blaugrana esperaba esta vía para avanzar la documentación de Joan García, que ahora quizás deberá esperar solo unos días más. La gran baza del club blaugrana pasa por el informe de la auditora Crowe, que ésta misma semana debería validar la operación de la venta de asientos VIP, condición prácticamente indispensable para regresar a la norma del 1:1. Y a partir de ahí, con los ingresos realizados y las salidas, en el club blaugrana no dudan que todo va a cuadrar.

La negociación entre el Barça y la auditoria no ha sido fácil porque Crowe quería que el paquete de venta de asientos VIP fuera un activo tangible. Y para que eso sucediera, el club blaugrana debía aportar el certificado de finalización de obras de este espacio y, sobre todo, la certeza de que la zona se abriría durante la celebración de los partidos de esta temporada, comenzando con la visita del Valencia el próximo 14 de septiembre.

Todas las fichas han ido cuadrando poco a poco, ya que el club blaugrana empieza a tener la convicción de que podrá abrir el Spotify Camp Nou en septiembre, aunque sea con un aforo reducido de poco más de 30.000 personas. Ha sido un trabajo a contrareloj aunque el Ayuntamiento de Barcelona parece que ya comienza a ver clara la licencia de primera ocupación en zonas acotadas del estadio, capacidad que irá muy en augmento sobre todo a partir del mes de octubre. Con estas certezas, Crowe debería validar el ingreso de 100 millones de euros -se ha cobrado ahora una parte-, por lo que LaLiga debería dar el visto bueno a la situación económica blaugrana.

El Barça, paralelamente, ha trabajado para dar salida a varios futbolistas -algunos traspasados y otros en modo cesión ahorrándose buena parte del salario- y también ha conseguido ingresos extra con patrocinios como el de la República Democrática del Congo. Toda esta documentación debería llegar a LaLiga durante la semana para que pueda estudiarla y visar la nueva situación salarial del primer equipo blaugrana.

En el Barça creen que habrá tiempo suficiente, al menos, para inscribir a Joan García sin tener que echar mano de la baja de Ter Stegen, aunque el club blaugrana aún no ha cerrado del todo esta vía al considerar que está en su derecho explotarla porque el alemán estaría más de cuatro meses de baja. Sea como sea, el Barça tiene entre ceja y ceja el caso de Joan García para que pueda comenzar de titular ante el Mallorca en el primer partido del campeonato. Si los pronósticos no se cumplen en cuanto a tiempos, el Barça solo tendría como portero inscrito a Iñaki Peña, que no cuenta para Hansi Flick, y al canterano Kochen, un auténtico panorama y una imagen que se desea evitar a toda costa.

A pesar de las tensiones, la relación entre el Barça y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, es normal y la patronal valora el esfuerzo que está realizando el Barça rebajando costes y trabajando en nuevos ingresos. También es cierto que desde LaLiga habían recomendado una gran venta para evitar el colapso en el caso de que el estadio no pudiese abrirse en tiempo y forma, algo que no se ha producido y que no tiene visos de producirse de aquí a finales de mercado a pesar de que el club ha recibido el interés por varios futbolistas que tendrían vía libre para salir si llegara una propuesta millonaria. Ahora, el Barça solo está a unos días de poder respirar y la confianza es absoluta.