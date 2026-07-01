La gran apuesta de Deco: más talento emergente

Día 1 de julio y puertas abiertas a algunas incorporaciones. El Barça sigue activo en el mercado de fichajes, aunque no todos los refuerzos van destinados a potenciar el vestuario de Hansi Flick o Belletti. Deco sigue empecinado en que el club blaugrana debe ser una referencia en todo aquello que permita adelantarse en la captación de talento joven. A falta de grandes y millonarios fichajes, el director deportivo quiere incidir en la llegada de futuras promesas.

La flamante incorporación ha llegado en el áre deportiva. El Barça ya luce nuevo responsable del Departamento de Talento Emergente. Se trata de Daniele Placido, que hasta hace solo unos días estaba al frente de la dirección deportiva del Módena italiano.

Ha sido el propio Placido quien, a través de sus redes sociales, ha confirmado su fichaje por el Barça para liderar esta clara apuesta iniciada hace unas temporadas y que ahora se quiere potenciar. El Barça también quiere ser líder en la firma de los jóvenes con mayor proyección.

Cracks de futuro

En principio, tal y como han confirmado fuentes del club, el departamento de Talento Emergente abarca a todos aquellos futbolistas que son susceptibles de firmar el primer contrato (16 años) hasta los 21 años, que entrarían en dinámica del primer equipo.

Daniele Placido presenta una amplia experiencia en la captación de futbolistas emergentes. Antes de firmar por el Módena, el técnico fue el encargado de dirigir el fútbol formativo de la Roma. Durante esa etapa ya mantuvo algunos contactos con el Barça.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más incorporaciones dentro de la estructura deportiva liderada por Deco y con Joao Amaral al frente de toda la parcela del scouting del Barça. El reto es mayúsculo ya que pretende ejercer un control casi absoluto de las grandes promesas que continuamente aparecen el fútbol actual. Solo hay que ver la enorme apuesta del club por diversas incorporaciones de futbolistas africanos en las dos últimas temporadas.

Daniel Placido pasará a coordinar un departamente que se intuye como clave en el área deportiva blaugrana.