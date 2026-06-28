Graeme Souness sentencia a Gordon y su fichaje por el Barça: "No durará mucho en Catalunya"

Graeme Souness sigue a lo suyo. En esta ocasión, aprovechó su colaboración con The Telegraph para reflexionar sobre el rendimiento de Anthony Gordon en este primer tramo del Mundial. Otra excelente oportunidad para que el mítico futbolista del Liverpool sacara a pasear su conocida locuacidad y se mostrara de lo más mordaz evidenciando la decepción por lo visto hasta la fecha.

Souness parte de una premisa inicial que despeja cualquier duda sobre su posicionamiento al analizar la incidencia directa de Gordon en el juego de Inglaterra. "Entiendo que el Barcelona y sus aficionados ahora se estarán preguntando qué hemos comprado", en alusión directa a los 70 millones de euros fijos que el Barça abonó hace solo unas semanas para cerrar el traspaso con el Newcastle.

Por supuesto, el excentrocampista va bastante más allá en su reflexión y argumenta la crítica por el rendimiento de Gordon en estos primeros encuentros del Mundial. Su sentencia es lapidaria pensando siempre en su proceso de adaptación al Barça y al estilo de juego implantado por Hansi Flick. "Si Gordon llega al Barcelona y juega de manera tan conservadora como lo hizo contra Croacia y Ghana, no se quedará mucho tiempo en Catalunya".

Souness recuerda que tras abonar el traspaso al Newcastle es imposible que Gordon no sea víctimas de las odiosas comparaciones con el extremo opuesto en el Barça: ni más ni menos que Lamine Yamal. "El modelo de extremo que gusta en el Barcelona es Lamine Yamal. Todos vimos lo que hizo contra Arabia Saudita en el segundo partido, engañando a todos los defensas y atacando el segundo palo para marcar un gol. Nos engañamos si no pensamos que todo el mundo alrededor del Barcelona, desde los aficionados hasta los jugadores y medios de comunicación, no están mirando el Mundial y diciendo: ¿si Yamal hace esto, qué está haciendo Gordon?".

Las críticas de Graeme Souness llegan en un momento en el que Anthony Gordon ha visto como su titularidad inicial en el Mundial ha pasado a mejor vida. Sin ir más lejos, anoche frente a Panamá, el seleccionador Tuchel apostó por algunos cambios dando la titularidad por banda izquierda a Marcus Rashford en detrimento del flamante refuerzo azulgrana.