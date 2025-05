Graeme Souness: "Lamine Yamal tiene el potencial para ser uno de los mejores de la historia"

Lo de Lamine Yamal no es normal. El pasado miércoles, ante el Inter de Milán, el canterano disputó su partido número 100 con la camiseta azulgrana con solo 17 años. Además, firmó una de sus mejores actuaciones desde que subió con el primer equipo echándose el equipo a la espalda cuando pasaba por un mal momento, un hecho que ha provocado los elogios por parte del mundo del fútbol. Graeme Souness ha sido uno de los últimos en pronunciarse al respecto en Daily Mail.

El exfutbolista escocés ha comentado en el medio británico que "no se puede negar que estamos presenciando el surgimiento de un talento muy especial". "Dije algo parecido el verano pasado cuando lo vi por primera vez con España en la Eurocopa, y lo que es alentador es que ha seguido mejorando. Tiene el potencial, y lo digo con mayúsculas, para ser uno de los mejores de la historia", ha añadido.

Ver a un futbolista de 17 años a su nivel causa sensación, por lo que la atención mediática es mayor en comparación a otros futbolistas: "Será bien recompensado, por supuesto, pero en el futuro recibirá muchísima atención. La dificultad es mantener esa sensatez. Asegurarse de que cada día siga siendo un día de escuela y que siempre vengas al trabajo con ganas de aprender".

Además, Souness ha querido poner en valor el papel del Barça en el trabajo con este tipo de futbolistas: "Tiene suerte de estar en un club como el Barcelona, donde no es su primera experiencia produciendo jóvenes estrellas y luego gestionándolas".

"Este año Bellingham ha sido una decepción"

Jude Bellingham es otra de las grandes promesas del fútbol. El joven futbolista inglés tiene 21 años y es una pieza imprescindible en el equipo que dirige Carlo Ancelotti. Sin embargo, no está pasando por su mejor momento: "Ver a Bellingham en el Real Madrid últimamente ha sido preocupante. Tuvo una primera temporada increíble en España, parecía un campeón mundial, pero ahora me temo que parece que ya no está escuchando", ha criticado Souness.

"Espero estar equivocado. Pero este año ha sido una decepción, y hay que cuestionar parte de su comportamiento, mostrando su desacuerdo, metiéndose innecesariamente en problemas con los árbitros" ha expresado el exfutbolista.

Graeme Souness, no obstante, ha propuesto una posible solución para que el centrocampista pueda volver a ser el mismo futbolista que la temporada anterior: "Necesita ver videos de lo que no ha estado haciendo bien. No me gusta insistir en ello, pero ese es el valor de tener buenos profesionales de alto nivel cerca. Aquellos que han visto las señales antes y que te pondrán en su lugar".