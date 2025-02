La Grada d'Animació responde al Barça

El Barça sorprendió este lunes con un comunicado de prensa en el que explicaba su intención de crear una Grada d'Animació que sustituya a la actual de cara a la próxima temporada. Además, en el texto se añade que se trabajará con una empresa externa "experta en animación, mediación y procesos de participación". También tiene como objetivo este agente externo "promover el diálogo y el intercambio de ideas", además ser la encargada de "concretar el proyecto bajo el amparo del club" que preside Joan Laporta.

Este comunicado provocó una mezcla de "sorpresa y estupefacción" en los cuatro integrantes de la Grada d'animació actual, cuyo portavoz, Albert Yarza, es también presidente de uno de los grupos, Almogàvers. "El club habla ahora de diálogo cuando con nosotros ha tenido bien poco y siempre lo ha supeditado al pago de los 21.000 euros", asegura el portavoz en conversación con SPORT. Yarza añade sobre este punto que, antes de la prohibición de entrada en Montjuïc, "ya pedíamos reuniones periódicas para ver qué podíamos mejorar, pero no encontraron la necesidad, les parecía una pérdida de tiempo y creían que con una reunión al año había suficiente".

La Grada considera que este comunicado llega por "el debate social que se ha creado. La junta igual pensaba que nos echaba y el tema se acabaría muriendo, pero llevamos cuatro meses así y el debate está más vivo que nunca". La principal razón que da para que así sea es, precisamente, deportiva: "El equipo jugará muchos partidos en casa hasta final de temporada, partidos importantes... ¿Y qué pasa? Que todo el mundo tiene claro que Montjuïc es un cementerio. Los turistas vienen, en parte, para ver también el ambiente del campo, pero encuentran una extensión del cementerio de Montjuïc".

Imagen de la pancarta en apoyo a la Grada d'Animació en Montjuïc / SPORT

Albert teme que las aficiones rivales acaben haciendo mucho más ruido que la del Barça, algo que perjudicará al equipo claramente en un momento tan trascendental de la temporada y del proyecto de Flick: "No es solo Atlético en la Copa, sino que viene el Benfica, que traerá a unos 3.000 seguidores y se comerán a la afición del Barça, pero es que si pasamos seguirá pasando. ¡Somos el único grande de Europa que no tiene Grada d'Animació!".

La plantilla, muy preocupada

Yarza destacó que también ha habido apoyos muy importantes: "Desde el cuerpo técnico, con Marcus Sorg, que lo dijo en rueda de prensa, hasta la historia de Raphinha". Sobre la propuesta del brasileño de pagar los 21.000 euros de su bolsillo, Albert considera que "tiene pinta de ser la iniacitiva de todo el equipo y como capitán se lo comunica al club o al presidente". En ese sentido, añadió que "lo que sí es cierto es que los jugadores necesitan que les animemos y están muy preocupados con este tema, nos ha llegado de forma indirecta".

El Estadi Olímpic Lluís Companys muestra su disconformidad con la decisión de la junta y el "volem la Grada d'Animació!" resuena en cada partido. De hecho, en el pasado encuentro ante el Rayo Vallecano se desplegó una pancarta con ese mismo lema que fue retirada por el club: "La iniacitiva salió de gente que forma parte del EdA y de otra gente que no. La razón por la que dijeron que la retiraban era porque tapaba la publicidad de Spotify, pero la pancarta tenía unos diez metros y sonó a excusa porque esa publicidad está por todo el estadio".

Sobre la externalización del proyecto, entiende que el hecho de "recorrer a una empresa externa me da la sensación que responde a que no han trabajado demasiado hasta ahora y que no tienen muy claro cómo deben empezar y cómo se tienen que meter", algo de lo que sí presume Albert Yarza: "Almogàvers empezó en el 89, cuando aún no teníamos la primera Copa de Europa, y tenemos un amplio bagaje y experiencia. Ahora se nos echa de menos".