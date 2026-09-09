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La Grada d'animació se rebeló contra la lluvia

El agua ahuyentó al socio del debut en Champions del Barça, pero los valientes de siempre no dejaron solo al equipo y animaron al resto

La afición del Barça calienta motores en Barcelona antes del duelo contra el Feyenoord

La afición del Barça calienta motores en Barcelona antes del duelo contra el Feyenoord

La afición del Barça calienta motores en Barcelona antes del duelo contra el Feyenoord / EFE

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Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El Barça estrenó este miércoles su temporada europea con el primer partido de la fase liga de la Champions, ante el Feyenoord, en un horario poco habitual para una cita de estas características: las 18.45 horas. Y la combinación entre la hora, la jornada laboral y, sobre todo, la lluvia acabó pasando factura a la asistencia.

Adeyemi celebra el gol contra el Feyenoord

Adeyemi celebra el gol contra el Feyenoord / Dani Barbeito

El agua cayó con fuerza durante buena parte de la previa y tampoco dio tregua hasta bien entrada la primera mitad. Con la cubierta del nuevo Camp Nou todavía en el limbo y prácticamente todas las localidades descubiertas, acudir al estadio suponía un esfuerzo añadido para muchos socios y aficionados. Algunos optaron directamente por quedarse en casa ante la amenaza de un aguacero que, finalmente, se cumplió.

La Grada d'animació, irreductible

El resultado fue una imagen del Camp Nou a medio gas, con numerosos asientos vacíos y una atmósfera muy diferente a la que suele acompañar una noche de Champions. En total, 45.838 espectadores acudieron al estadio para presenciar el estreno europeo del equipo. Eso sí, los goles y, sobre todo, una incansable Grada d'animació, en número muy inferior a la grada visitante ocupada por los seguidores holandeses, animaron la fiesta.

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La Grada d'Animació, en ese sentido, sí presentó el mismo aspecto que en otras ocasiones y mantuvo el aliento al equipo durante todo el partido. Sin embargo, al resto del estadio le costó mucho más sumarse al ambiente, especialmente con buena parte de las localidades vacías y la lluvia cayendo de forma constante. Poco a poco todo acabó volviendo a la normalidad y los ruidosos aficionados rivales fueron silenciados por un Camp Nou más parecido al habitual.

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