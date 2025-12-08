Grada d'Animació pide que los socios se sumen durante el Barça-Eintracht a un acto reivindicativo

Los responsables de la Grada d'Animació emitieron un comunicado este lunes haciendo un llamamiento a los socios y aficionados del FC Barcelona que asistirán este martes al partido contra el Eintracht de Frankfurt en el Spotify Camp Nou para que se sumen a un acto con el que reclamar a la junta directiva que recupere la antigua zona en la que se agrupaban estos grupos barcelonistas que animaban al equipo.

El acto reivindicativo consistirá en que los asistentes al partido se sumen en el minuto 12 del encuentro a un grito común ('Volem la Grada d'Animació' , Queremos la Grada de Animación). reclamando a Joan Laporta y su directiva que se vuelva a instaurar la citada zona en donde se concentraban los grupos que más ambiente generaban en el estadio y que animaban al resto de aficionados a apoyar al equipo en todo momento.

El 26 de noviembre de 2024 la directiva decidió expulsar del Estadi Olímpic Lluís Companys a los miembros que formaban la Grada d'Animació. La Junta explicó que el motivo era la decisión de las cuatro peñas que la formaban (Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça) de no abonar los 21.000 euros que el club solicitaba por las multas que había recibido relacionadas con incidentes de la temporada 2023/24.

Los responsables de estas plataformas de animación respondieron que el motivo era la mala relación que Joan Laporta mantiene con ellos. Desde entonces no se ha solucionado el conflicto ni el Barça ha propuesto un modelo alternativo. El Barça no estaba dispuesto a retomar el asunto y replantearse la situación hasta que los grupos de animación abonen las cantidades que les reclaman.

Durante la última Asamblea de Socios Compromisarios, la vicepresidenta del área institucional del FC Barcelona, Elena Fort, presentó las líneas maestras del Espai d’Animació que formará parte del futuro Spotify Camp Nou, aunque por el momento no ha cristalizado.

Este es el texto íntegro del comunicado:

"Hace un año que esta Junta decidió cerrar la puerta a una parte esencial del Estadio: la Grada d'Animació. Lo hicieron bajo una imposición mal explicada y gestionada con un único objetivo.

Durante todos estos años, la Grada ha sido el latido del Camp Nou, el alma que empuja al equipo cuando más lo necesita y la que ha mantenido viva la identidad del club en medio del ruido del fútbol moderno. Algo que aficionados, entrenadores y jugadores reclaman en cada partido.

Hemos tendido la mano en varias ocasiones a una directiva que ahora tiene la oportunidad de rectificar y reincorporar la antigua Grada d'Animació, y así recuperar el ambiente único que el Camp Nou ha vivido estos últimos años.

Por eso pedimos a todos los socios, socias, aficionados y aficionadas que reclamen bien fuerte en el minuto 12: 'Volem la Grada d'Animació' ("Queremos la Grada de Animación”).

Además, estaremos presentes en los accesos del Camp Nou recogiendo firmas durante los partidos contra el Eintracht de Frankfurt y Osasuna. También lo haremos en el Palau Blaugrana los días de partido de todas las secciones.

De este modo queremos que quede registrada, negro sobre blanco, la voluntad de miles de culers que reclaman que la Grada vuelva a casa. No permitamos que, poco a poco, apaguen la voz y desconecten al socio del club. Os necesitamos a todos".