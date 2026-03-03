La Grada d'Animació marca el camino de la remontada contra el Atlético

Día grande en el Spotify Camp Nou. El FC Barcelona buscará esta noche contra el Atlético de Madrid la primera gesta histórica tras la reforma de su estadio y, además, contará con el apoyo de 750 miembros de la Grada d'Animació. El club blaugrana informó este lunes a última hora que, "después de varias semanas de diálogo con los antiguos grupos del Espai d'Animació, se ha alcanzado un acuerdo para habilitar una zona de la grada para que sus integrantes puedan impulsar el equipo hacia la remontada".

Esta zona, tal como avanzó SPORT, estará formada por 750 miembros de los grupos Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça y se ubicará en el lateral del Gol Sud. La reconciliación entre el Barça y la Grada d'Animació ha llegado a tiempo de cara al partido a vida o muerte contra el Atlético. Toda ayuda será bienvenida para los de Hansi Flick, que quieren "hacer posible lo imposible".

Este martes, la capital catalana ha amanecido con la primera demostración de fuerza de la Grada d'Animació. La Penya Barcelonista Nostra Ensenya ha colgado carteles por la ciudad recordando las grandes remontadas de la historia del Barça: Ipswich (1977), Anderlecht (1978), Göteborg (1986), Atlético de Madrid (1997), PSG (2017) y Atlético Madrid (2026). Esta última, obviamente, no habla del pasado, sino del futuro. Porque "la historia no se explica sola, se escribe".

El Barça quiere convertir el Spotify Camp Nou en un infierno para el Atlético de Madrid. Hansi Flick y los suyos necesitan cuatro goles para igualar la eliminatoria ante uno de los equipos más en forma del fútbol europeo. La misión es complicadísima, pero los futbolistas culés no estarán solos.