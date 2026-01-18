La Grada d'Animació del Barça deberá esperar

Las obras del Spotify Camp Nou, donde el Barça regresó el pasado 22 de noviembre, siguen su curso. Mientras tanto, el FC Barcelona sigue pendiente de recibir dos permisos para aumentar la capacidad actual, que es de 45.000 espectadores. Uno de ellos es la licencia de Primera Ocupación de la fase 1C de las obras, algo que permitirá ocupar la primera y la segunda gradería del Gol Nord. Como explicamos hace unos días, desde el club esperan que llegue para mediados o finales del mes de febrero. Demandas del Ajuntament de Barcelona sobre los accesos a la zona han provocado un retraso, pues en el Barça esperaban poder abrir el Gol Nord ante el Oviedo, partido que se jugará el próximo día 25.

El segundo permiso que esperan recibir en el Barça es el que le permita abrir el nuevo Espai d'Animació, que se ubicará en la primera gradería del Gol Sud y que tiene capacidad para unas 1.200 personas. Dicho permiso también va con más retraso del previsto y en el club azulgrana ya son conscientes de que llegará más tarde que la licencia de Primera Ocupación de la fase 1C.

Desde la junta directiva ya se explicó que los integrantes del nuevo Espai d'Animació serán jóvenes de entre 18 y 30 años, pudiendo acceder a él los socios del FC Barcelona de esta edad que están en lista de espera para lograr un abono en el Spotify Camp Nou. El nuevo espacio, que pasará a llamarse Gol 1957, estará totalmente tutelado por el club con la intención de que no vuelvan a ocurrir algunos hechos que provocaron multas importantes para el FC Barcelona en las últimas temporadas.

Que la inauguración de lo que se llamará Gol 1957 se retrase se debe también debido a las demandas que han llegado al club por parte de los Mossos d'Esquadra, que buscan la seguridad más absoluta en esta zona. Debe pasarles el club , por ejemplo, el listado de personas que integrarán este nuevo espacio de animación y la policía autonómica catalana debe comprobar que no tengan antecedentes. Además, exigen los Mossos d'Esquadra otras cosas. Por ejemplo, es imprescindible que el acceso a la grada sea independiente de los accesos por los que el resto del público entra el Spotify Camp Nou. Los miembros de la grada Gol 1957 deberán entrar y salir del estadio por un acceso exclusivo.

También piden los Mossos d'Esquadra que puedan realizarse controles de huellas dactilares en la entrada al estadio. Todas estas demandas de los Mossos d'Esquadra provocan que la nueva Grada d'Animació del Spotify Camp Nou tenga que esperar. En el club, que priorizan la seguridad, esperan que pueda inaugurarse durante la presente temporada.