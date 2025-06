"Una Grada d'Animació de 1.200 personas es ridícula"

La masa social del Barça ha sido llamada a filas para pensar la nueva Grada d'Animació. Tanto los socios de forma individual como algunos de los grupos de opinión. No todos, explica Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB: "Esperábamos ser convocados, pero no nos comunicaron nada y solicitamos una reunión". La respuesta fue que la empresa mediadora entre socios y club, cuyo nombre no ha sido facilitado por la entidad ni por la empresa, "tenía la agenda cerrada".

Seguiment FCB, de forma individual, sí pudo estar en algunas de las reuniones organizadas en el Auditori 1899 y, a partir de ahí y gracias a su propia iniciativa ha elaborado un informe de diecinueve páginas muy detallado del que se desprenden varias conclusiones que el grupo ha hecho llegar al club a través de la responsable de la OAB (Oficina d'Atenció al Barcelonista), Anna Aznar. El texto incluye comparativas con diferentes estadios europeos y españoles y propone, grosso modo, la necesaria ampliación de la capacidad prevista para la nueva Grada d'Animació del futuro Spotify Camp Nou. Consideran que las 1.200 personas (casi 600 en Montjuïc hasta su cierre) son insuficientes.

Los jugadores del Barça celebran el triunfo ante el Real Madrid en Montjuïc / Javi Ferrándiz

Antes de entrar en materia, Ordiales confiesa que "aún desconocemos el motivo real por el que se cerró la Grada. Obviamente, las supuestas multas que aún no hemos visto no creemos que sean motivo suficiente para cargarse el trabajo que la Grada d'Animació ha hecho durante ocho o nueve temporadas. En cualquier caso, parece que el año pasado, en el peor momento deportivo de la temporada, aparecieron algunos cánticos de forma individual y esporádicos contra el presidente y es probable que esto tenga algo que ver".

Sobre las reuniones con los socios, el presidente de Seguiment FCB entiende que "escuchar a todo el mundo parece un buena idea, pero la inmensa mayoría de socios que opinan no han formado parte de la Grada ni tienen ninguna intención de formar parte". Es por ello que se pregunta si "¿es justo que sean ellos los que decidan cómo se debe llevar una animación en un espacio donde ellos no estarán?". Por ello, añade que "si todos debemos decidir sobre los espacios del Estadi, a mí también me gustaría que nos convocasen para opinar qué se puede hacer en Tribuna y si los canapés son de Joselito o de 'foie' o hay que ir en esmoquin o pijama".

El estadio de Montjuïc presentó una gran entrada frente al Real Madrid / Javi Ferrándiz

Lo que sí tiene clarísimo, algo que también sobrevuela todo el informe y que, según la empresa sin nombre, aparece de forma recurrente en las reuniones con socios, es que 1.200 personas en un estadio con capacidad para 105.000 espectadores no es adecuado. "Es totalmente insuficiente y desproporcionado. Si lo comparamos con cualquier equipo europeo o de la Liga, es evidente que es ridículo. La grada del Borussia Dortmund, que se usa como ejemplo de animación incluso por parte de las redes sociales del club, tiene 25.000 localidades. En Liverpoool són 12.000 y en el Inter, 8000. El Manchester United tiene unas 6.000 localidades. Y todos ellos son estadios bastante más pequeños del que tendremos nosotros", argumenta Ordiales.

Si hablamos de porcentajes, que en este caso es imprescindible, las cifras son contundentes: "El porcentaje medio de localidades respecto a la totalidad de los diferentes es de entre un 8% y un 15%. Nosotros tendremos un 1% del Estadi". Y avisa: "¿Eso qué significa? Que cuando vengan aficiones rivales con gradas de 5.000, 6.000 o 9.000 personas, algo que puede pasar en el Camp Nou, la animación la harán ellos, no nosotros. Y eso es bastante triste". A nivel europeo, la capacidad del EdA del Barça está a la cola de los grandes equipos. No existe una Grada más pequeña en términos absolutos y, por supuesto, tiene el peor porcentaje respecto a la capacidad del estadio.

En Anfield, por ejemplo, su espacio de animación supone un 20% de la capacidad total, mientras que en el Vélodrome se alcanza el 16%. O el 18% del Diego Armando Maradona de Nápoles. Todo según los datos del informe de Seguiment FCB. En el Spotify Camp Nou, repetimos, la intención es que la Grada sea un 1% del Estadi. En resumen, el Barça está muy por debajo de la media de capacidad europea (8.681 espectadores) y de la media de la Liga (2.460).

Un dato revelador

Para entender la "insuficiente" capacidad de la Grada d'Animació blaugrana basta con observar los diferentes espacios habilitados en los estadios de Primera División: "En la Liga estamos en la decimoséptima posición. Por debajo del Barça solo están la del Getafe, Leganés y Girona, que acogen a unas 1.000 peronas. Si lo comparas con Betis (4.500) o Bilbao (3.500), estadios mucho más pequeños, es una evidencia que es insuficiente".

Banderas del Barça en Montjuïc / VALENTÍ ENRICH

En el fondo, son muchos los socios que temen que el Barça copie el modelo del Real Madrid y su Grada Fan: "Bueno, es una grada gestionada y dirigida por el club, una grada totalmente artificial sin ninguna espontaneidad natural, ni siquiera tienen cultura de grada, simplemente está hecha por un tema de imagen, para que se vea un sector todo vestido de blanco para que quede muy bien por televisión".

Por eso espera que "el club no caiga en la tentación de querer hacer algo parecido porque nosotros sí tenemos cultura de grada y hemos sido pioneros en muchas cosas". Ordiales pone como ejemplo que "el primer mosaico en el estado español se hizo en el Camp Nou en la 92-93. Tenemos historia y no podemos menospreciar ni despreciar a los grupos de animación que se han dedicado todos estos años. Hay que respetarlos".

La Grada d´Animació vacía en Montjuïc / SPORT.es

Por todo ello, Seguiment FCB concluye que el Barça tiene potencial de sobras para aumentar la capacidad de su Grada porque "de media en los últimos veinte años la asistencia al Camp Nou ha sido del 78'9% con 78.390 espectadores y una capacidad total de 99.354 asientos, lo que indica una media de más de 20.000 asientos vacíos". Así, "una Grada d'Animació con 8.680 miembros (media europea) es de sobras viable y garantiza una mayor asistencia y más ambiente en el Estadi debido al requerimiento de una asistencia mínima obligatoria".

Y acaba diciendo que "par el FC Barcelona, recuperar y vitalizar la Grada d'Animació no es solo un ajuste cosmético, sino una necesidad estratégica".