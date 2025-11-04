Goyvaerts: Las mil historias del belga que llegó al Barça de los 60 del Brujas

Cuando Thomas Vermaelen llegó al Barça con la definición de Zubi de jugador "con rendimiento inmediato" lo hizo con la intención de superar los registros del anterior jugador belga que militó de blaugrana. Si Vermaelen tuvo un paso muy accidentado (2014-19) con las lesiones como compañeras de viaje, Fernand Goyvaerts también vivió una etapa muy difícil en el Barça.

Goyvaers se formó en el Brujas desde los 14 años y con solo 16 años ya debutó en el primer equipo. Un enfrentamiento con el entrenador de su club Norberto Hofling le hizo decidirse a viajar a Barcelona. Lo hizo de la mano de Bela Sarosi, técnico de la cantera del Barça y hombre de la confianza de Kubala.

Kubala fue un enorme futbolista y un entrenador menos exitoso / Edecasa

Laszi era entonces el entrenador del Barça y Sarosi , amigo del presidente del Brujas, le propuso a su compatriota que Goyvaerts probara de blaugrana.

Sarosi definía así al joven centrocampista belga: "domina la pelota perfectamente, droibla con facililidad y juega el balón al primer toque". Goyvaers ya conocía Barcelona a la que había visitado como turista y estaba convencido de poder convencer a Laszi: "Estoy seguro de que me quedaré, el estilo de juego de aquí me va estudendamente". Kubala estaba entusiasmado con este fichaje que estaba a punto de cristalizar: "Me ha gustado todo de él, es una ganga y tenemos opción sobre él hasta el 15 de agosto".

Goyvaerts fue el primer belga en jugar con el Barça / Archivo

La Federación belga puso trabas al fichaje y reclamaba un millón de pesetas para que el jugador se nacionalizara español ya que el club blaugrana ya tenía las dos plazas de extranjeros cubiertas con Cubilla y Silveira.

Goyvaerts tuvo que esperar una temporada entera sin debutar oficialmente y se limitó a entrenarse y jugar partidos amistosos. Su llegada a Barcelona fue en verano de 1962 pero su debut oficial no llegó hasta septiembre de1963. Kubala había declarado , en medio de una crisis de resultados , que la solución a los problemas del equipo pasaban por recuperar a Goyvaerts pero no pudo ser.

Goyvaerts era un centrocampista que en alguna ocasión jugó de extremo / Archivo

Su estreno oficial llegó con César Rodríguez en un Valencia 0 Barça 0 marcado por la lluvia. Goyvaerts explicó en la Resvista Barça sus sensaciones: "Nunca había visto una lluvia torrencial así, no podíamos ni andar para chutar había que darle de puntera, por poco pierdo los pantalones".

El belga no pudo explotar sus enormes condiciones hasta la llegada del técnico Vicenç Sasot. Así definía Sasot al interior belga que había llegado del Brujas: "Es un luchador infatigable, Goyvaerts da fuerza y empuje al equipo. Es un gran elemento para campo contrario. En el momento en el que lo encontré físicamente bien no dudé un instante en alinearlo".

Goyvaerts triunfó de la mano de Vicenç Sasot / Archivo

Fernand Goyvaerts fue escogido como el mejor extranjero de la liga española en la tetemporada 1963-64. Su calidad técnica brilló pero su falta de regularidad le condenó. El Barça decidió fichar en su lugar a Lucien Muller , un interior francés que llegó del real Madrid. Curiosamente el destino de Goyvaerts fue recalar en el conjunto blanco. Antes de dejar el barça el belga lamentó que el Barça no apostara por su continuidad y agradeció a Sasot su confianza : "He de agradecer al señor Sasot la confianza que puso en mí y yo traté de responder en todo momento a ella".

En un reportaje en la Revista Barça daban todo tipo de detalles sonbre la vida de Goyvaerts y sorprende que ofrecieron incluso su domicilio completo (Calle Farmacéutico Carbonell) incluyendo el número de la calle y el piso concreto. Goyvaerts confesaba que el jugador perfecto sería para él el que tuviera la velocidad de Gento, la habilidad de Pelé, el remate potente de Puskas, el juego aéreo de Kocsis, el dribling de Cuppens, la inteligencia de Kubala y la genialidad de Di Stéfano. Fernand hablaba francés, flamenco, inglés, alemán y español y se declaraba fan de Frank Sinatra y Nat King Cole.

En el Barça Goyvaerts disputó 49 partidos (25 oficiales) anotando 10 goles (1 oficial).

Goyvaerts jugó poco en el Barça / Archivo

Entre su adiós del barça y fichaje por el real Madrid, Goyvaerts se entrenaba de manera individual en Barcelona manteniendo su condición física. SPORT ha contactado con Martí Perarnau que nos ha recordado la anécdota que recuerda de su infancia ligada a Goyvaerts: "Yo era muy pequeño y acompañaba a mi padre a las instalaciones de atletismo del club Hispano-Francés situado en la Calle Sardeña debajo del campo del europa. Recuerdo que me encontré a Goyvaerts que se dedicaba a correr la recta de 100 metros con el balón. Yo me acercé a él y me puse a jugar el balón con él y me iba devolviendo la pelota de manera muy amable". Esta simpatía que relata Martí Perarnau era una de las grandes cualidades de Goyvaerts del que todos sus compañeros destacaron su alegría, paciencia y buen humor para afrontar todas las dificultades que se fue encontrando en la Ciudad Condal. Él mismo se definía como "una persona despreocupada".

Goyvaerts jugó en el Barça y el Real Madrid / Archivo

En el Real Madrid tan solo pudo jugar dos partidos oficiales y posteriormente acabó recalando en el Elche. Si repasamos los últimos dos partidos y el próximo encuentro del Barça son curiosamente tres clubs en los que jugó Goyvaerts (Real Madrid, Elche y Brujas).

El 5 de abril del 2004 falleció este jugador que hubiera vivido el partido de este miércoles entre el Brujas y el Barça con fervor. De hecho antes de su muerte el Barça se enfrentó cuatro veces en el 2000 y 2002 y en uno de ellos debutó Andrés Iniesta de manera oficial con el primer equipo blaugrana.

Goyvaerts era un interior técnico y potente al que le faltó suerte para triunfar en el Barça pero su carácter positivo dejó huella entre los que lo trataron.