Gorka Guruzeta: nunca es tarde si la dicha es buena

Tras un Erasmus por Euskadi y una parada en Sabadell, el delantero se ha convertido en una de las sensaciones del Athletic Club A sus 27 años ha pasado a ser inamovible en el esquema de Ernesto Valverde y es el máximo goleador del equipo, empatado con Iñaki Williams

El que la sigue, la consigue y Gorka Guruzeta es un claro caso que cumple con este refrán. El delantero del Athletic Club se ha convertido en una de las sensaciones de LaLiga en este arranque de temporada. El camino no ha sido sencillo, más bien tortuoso, incierto y lleno de kilómetros a la espalda. Ahora, sin embargo, el futbolista está brillando con luz propia y recogiendo los frutos de lo sembrado durante su carrera. Este domingo se enfrentará al Barça por segunda vez en su carrera.

No se le caen los anillos al reconocer que de pequeño era aficionado y socio de la Real Sociedad. Lo lleva en su ADN: nació en Donosti y su padre, Xabier Guruzeta, jugó en el primer equipo del txuri-urdin entre 1990 y 1995. No obstante, el Athletic fue el primero en que se interesó por el futbolista y cuando lo hicieron los donostiarras, ya era tarde.

Ahora bien, previamente, se formó en el Antiguoko y el Donostiako Baskonia de su ciudad natal. En 2015 fichó por el segundo filial del Athletic, el CD Basconia para, en el siguiente año, llegar al Bilbao Athletic. Allí estuvo cuatro temporadas y se marchó a las puertas de cumplir 24 años. Una edad avanzada para seguir en un filial de 2ª División B.

Por delante tenía a delanteros de la talla de Aduriz, Raúl García, Iñaki Williams, Sabin Merino y Villalibre. Guruzeta tuvo que trazar su propio camino lejos de San Mamés, a pesar de haber realizado la pretemporada con el primer equipo e, incluso, debutar. Ahora bien, no siempre tuvo claro que pudiese acabar cumpliendo el sueño de asentarse en el 'Equipo A'.

La importancia de la salud mental

Fichó por el Sabadell en el que fue su primer año en el fútbol profesional. "Venía de la lesión del cruzado y llegué allí con las expectativas de que me iba a comer el mundo. No fue un año bueno en cuanto a números porque solo metí tres goles, pero disfruté muchísimo, aprendí con el míster, jugaba siempre y eso me hizo sentir que podía ser futbolista de Segunda División", expresó en una entrevista concedida a 'Relevo'.

El año siguiente, regresó a casa para alistarse en el Amorebieta. "Jugando aquí me metí mucha presión. No me salían las cosas. Tengo recuerdos de partidos de fallar solo ante el portero, ir a campos y no dar dos pases buenos porque estaba con mucha presión. Me decía a mí mismo: 'Tengo que meter goles porque estoy aquí y si marco voy a volver al Athletic'. Estuve cuatro partidos sin jugar nada y entré contra el Málaga por la expulsión de un compañero y todo cambió. Yo ya venía trabajando con el psicólogo del club del Amorebieta y mi aita, que había sido futbolista, me ayudó a quitarme esa presión: 'Juega como lo hacías de pequeño', me decía", añadió en la citada entrevista.

El propio Guruzeta agregaba a su explicación que no todo el peso de la salud mental debe recaer sobre el psicólogo: "También es importante compartirlo en casa, con el que más confianza tengas, con la novia, con los aitas, con tu hermano, con amigos que te puedan echar un cable que te digan: 'Tienes que cambiar algo o estás haciendo algo mal'. Es muy importante abrir los ojos y darte cuenta que igual tienes que hacer las cosas de otra manera".

Y el tren volvió a pasar

Tras un año en el Amorebieta, el Athletic volvió a picar la puerta de Guruzeta y, esta vez, amarró con fuerza la oportunidad. No quiso dejarla pasar y la está exprimiendo al máximo. El curso pasado fue algo complicado y tan solo vio puerta en un partido desde diciembre hasta junio. Esta nueva temporada, sin embargo, le ha dado la vuelta a la tortilla. Y de qué manera.

Los delanteros viven del gol y Guruzeta lo tiene muy claro. "No me hubiese imaginado en tan pocos partidos llevar tantos goles", reconocía en una entrevista concedida a 'Marca'. Ernesto Valverde siempre ha elogiado al delantero, destacando su evolución de cara a puerta, la rapidez en la ejecución y su excelente colocación. Algo que ha ido perfilando, dejando atrás un estilo más de "filigranas", como él mismo se definía.

En este arranque de curso, Gorka ya se ha posicionado como el futbolista más goleador del Athletic Club con cuatro goles (Osasuna, Betis, Cádiz y Almería), los mismos que Iñaki Williams. Eso sí, con 200 minutos menos que el internacional por Ghana. También los mismos que Griezmann, Oyarzabal o Muriqi; por ejemplo. Uno más que En-Nesyri, Gerard Moreno o Ferran Torres; y dos más que Vinicius o Stuani.