Goretzka se ofrece al FC Barcelona

Es época de mercado de fichajes y, por consiguiente, de rumores, filtraciones y ofrecimientos. Los directores deportivos de todos los clubes están muy atentos a todos los movimientos para explorar la posibilidad de reforzar sus plantillas, mientras que los representantes también hacen su trabajo para encontrar el mejor destino posible a sus futbolistas.

En las últimas horas, por ejemplo, el FC Barcelona ha recibido una propuesta a tener en cuenta. Según ha informado Matteo Moretto en 'La Pizarra de Quintana', Leon Goretzka, agente libre tras finalizar contrato con el Bayern Múnich, se ha ofrecido al club blaugrana. El entorno del centrocampista, que tuvo un papel secundario en el Mundial con la selección alemana, se ha mostrado abierto a unirse al proyecto blaugrana después de la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha de De Jong.

No es la primera vez que Goretzka se ofrece al Barça en los últimos meses. El de Bochum coincidió con Hansi Flick en el Bayern entre 2019 y 2021 y disputó 64 partidos a sus órdenes, con un buen balance de 15 goles y 18 asistencias entre todas las competiciones; fue importante en el periplo del actual técnico blaugrana en el Allianz Arena y ello podría abrirle las puertas del Spotify Camp Nou.

Los planes del Barça

La dirección deportiva liderada por Deco, de momento, no solo no contempla fichar a Goretzka, sino que tampoco tiene previsto reforzar su centro del campo. La posición está cubierta y desde los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se considera que hay fondo de armario suficiente para 'sobrevivir' a la baja de larga duración de Frenkie.

De hecho, el contratiempo físico del neerlandés tampoco cambiará las intenciones del Barça con Marc Casadó. El club culé considera que ha llegado el momento de buscar una salida al canterano y, aunque en ningún caso se le forzará a cambiar de aires, sí que se le intentará encontrar un nuevo equipo.

La temporada pasada, Goretzka disputó 2.349 minutos repartidos en 48 partidos con el Bayern. Aunque no fue indiscutible para Vincent Kompany, sí que tuvo un rol relevante en el equipo que lo ganó absolutamente todo en Alemania y alcanzó las semifinales de la Champions, ronda en la que cayó eliminado a manos del PSG.