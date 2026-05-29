Gordon se vuelve a cruzar en el camino de Rashford: su llegada al Barça aviva un encendido debate

Anthony Gordon se ha deshecho en elogios hacia Marcus Rashford cada vez que ha tenido ocasión. "Su mentalidad es realmente increíble, la gente lo ha subestimado y volver a este nivel merece todo el crédito", aseguró el flamante nuevo fichaje del FC Barcelona en una concentración de la selección inglesa sobre su compañero. La rivalidad estrictamente deportiva en los 'Three Lyons' es uno de los debates más encendidos entre detractores y partidarios de ambos que ahora se traslada también al club azulgrana. La dirección deportiva comandada por Deco parece mantener el interés de la continuidad del extremo todavía perteneciente al Manchester United, pero con nuevas condiciones. No hay duda de que el fichaje de Gordon deja en una situación muy comprometida a Rashford y su pretensión de seguir vistiendo de blaugrana.

@Freddycule

Será el del Barça el segundo escenario en el que Gordon vuelva a cruzarse en el camino de un Rashford tres años mayor que su compañero. Desde que Thomas Tuchel tomó las riendas de la selección de Inglaterra, ambos han sido convocados habitualmente. Cuando han coincidido los dos, normalmente ha sido titular Marcus Rashford, como el día del debut del seleccionador (el 21 de marzo de 2025 frente a Inglaterra) y Anthony, quien le ha sustituido.

Tuchel se decanta por Rashford... con asteriscos

Pero no siempre ha sido así, y en el último precedente, contra Japón el pasado 31 de marzo (0-1), Gordon fue el elegido por Tuchel para ser de la partida y Rashford, quien le reemplazó en el minuto 71 de partido. Se 'justifica' en que fue un amistoso y que cuatro días antes, ante Uruguay (1-1), el de Manchester había sido titular y el ex del Newcastle no había entrado ni en la convocatoria.

Se da la circunstancia de que, con Inglaterra, ambos solo han coincidido sobre el terreno de juego en un partido, pues su lugar preferente está en el extremo izquierdo. Fue en un amistoso del pasado mes de octubre frente a Gales (3-0). Anthony Gordon partió como titular en el extremo izquierdo y Marcus Rashford entró en la segunda mitad por Ollie Watkins, que había arrancado en punta.

Marcus Rashford y Hansi Flick / Dani Barbeito

Hansi Flick tiene la palabra

De cara al Mundial, el debate sigue abierto y habrá que ver si el fichaje de Gordon por el Barça afecta en algo a los planes de Thomas Tuchel. El técnico alemán de la selección inglesa valora el talento de Marcus Rashford y su mayor experiencia, mientras que al nuevo fichaje azulgrana lo considera más un complemento en momentos en los que hay que optar más por el físico y la presión. Ambos han entrado en la convocatoria del Mundial.

Hansi Flick, por su parte, podría pensar lo contrario que Tuchel, pues se hace difícil creer que el Barça se gaste 70 millones de euros en un futbolista que vaya a ser suplente. El entrenador azulgrana ha sido el gran valedor de Marcus Rashford y quien más presionó el pasado verano por su llegada. Seguro que no verá con malos ojos su continuidad si el FC Barcelona llega a un nuevo acuerdo con el Manchester United. Pero la capacidad de trabajo y presión constante de Gordon se ajusta más a lo que el alemán reclama de sus futbolistas.